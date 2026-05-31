Rotarasta, una serata di solidarietà per donare un dispositivo salvavita all’ospedale San Paolo

Albissola Marina. Una serata di solidarietà per sostenere la sanità del territorio. È questo l’obiettivo di “ROTARASTA”, l’evento benefico organizzato dal Rotaract Club Savona che venerdì 6 giugno, ai Prana di Albissola Marina, riunirà cittadini, imprese e associazioni in una raccolta fondi destinata all’acquisto di un dispositivo LUCAS per l’Ospedale San Paolo di Savona, strumento salvavita impiegato nelle emergenze cardiache.

“L’evento benefico ha come obiettivo quello di unire solidarietà, convivialità e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio – spiega Alberto Lastrucci, presidente del Rotaract Club Savona l’appuntamento è per il 6 giugno alle ore 19:30, dove trascorreremo una serata all’insegna del divertimento con cena a buffet, musica, lotteria e un’asta benefica ricca di premi offerti da realtà locali”.

La quota di partecipazione è di 50 euro e l’intero ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di un dispositivo medico salvavita per l’Ospedale San Paolo di Savona. “Questo strumento esegue compressioni toraciche automatiche, costanti e ad alta precisione; in questo modo il personale sanitario avrà la possibilità di usufruire di uno strumento che può fare la differenza in situazioni di emergenza cardiaca”, prosegue il presidente.

“Il Club è inoltre grato al tessuto imprenditoriale, artigianale e bancario del nostro territorio, che ha scelto di sostenere questo progetto con generosità. Il loro supporto, chi con una donazione, chi con i propri prodotti per la lotteria e l’asta della serata, ci ha dimostrato che quando si lavora per il bene comune, la comunità risponde – aggiunge – personalmente desidero ringraziare i soci: Kliton Aleksander che ha contattato la maggior parte degli imprenditori sostenitori della serata, l’incoming president Nadia Chenchene anch’essa parte attiva nella ricerca delle attività commerciali sostenitrici, Riccardo Felloni che ha mantenuto rapporti con la rete di club Rotaract a livello distrettuale, Simona Marchese, Alessandro Montalto, Margherita Bochicchio, Beatrice Martini, Camilla Sotgiu i quali hanno tutti dato un valido aiuto per l’ottimale riuscita della serata”.

A questo punto non ci rimane che rinnovare l’invito a tutti i savonesi per aiutarci a sostenere un così grande progetto, vi aspettiamo numerosi sabato 6 giugno ai Prana di Albissola Marina. Posti limitati prenotazione entro giovedì 4 giugno tramite link https://forms.gle/d6Ubbk4xWqB39JBc9“, conclude Alberto Lastrucci.