Rissa viale Pontelungo, l’ordinanza del sindaco di Albenga: chiusura di esercizi e attività dalle 19.30

Dopo la grave rissa che si è verificata la notte scorsa nella zona di Pontelungo, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, è rimasto in costante contatto, già dalla serata di ieri e per tutta la mattinata odierna, con le Forze dell’Ordine intervenute e con la Polizia Locale per seguire da vicino l’evolversi della situazione e coordinare le azioni di competenza dell’Amministrazione comunale.

Per questo motivo il sindaco nella giornata di oggi firmerà un’ordinanza che dispone, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività commerciali e artigianali alimentari situate in viale Pontelungo, nel tratto compreso tra il lato ponente di via Carloforte/via Napoli e piazza Garibaldi, la chiusura dalle ore 19.30 alle ore 6.00 del mattino.

“Questa ordinanza, già adottata in passato con le stesse modalità, vuole rappresentare un segnale chiaro. Siamo consapevoli che si tratti di uno strumento eccezionale che può essere adottato solo a seguito di specifici avvenimenti, che non può diventare una misura permanente né sostituirsi alle attività di controllo e presidio del territorio di competenza delle Forze dell’Ordine. L’Amministrazione comunale, insieme alla Polizia Locale, sta già mettendo in campo tutte le azioni consentite dalle proprie competenze, attraverso controlli, monitoraggi costanti e provvedimenti mirati” afferma il primo cittadino albenganese.

“Pensare che il Comune possa risolvere da solo problematiche così complesse significherebbe ignorare i limiti normativi e operativi entro i quali gli enti locali sono chiamati ad agire. Per affrontare in modo efficace e duraturo determinate situazioni è indispensabile anche un intervento chiaro e strutturale da parte dello Stato, con un rafforzamento degli organici delle Forze dell’Ordine e maggiori strumenti a disposizione di chi opera quotidianamente sul territorio”.

L’Amministrazione comunale evidenzia, inoltre, il costante impegno della Polizia Locale di Albenga, presente sul territorio con tre turni di servizio e operativa fino all’una di notte. Proprio nella serata di ieri, a Pontelungo, gli agenti hanno effettuato un arresto; nella giornata odierna è prevista l’udienza di convalida.

“Il tema della sicurezza è particolarmente delicato e complesso. Come già evidenziato, è necessario un intervento strutturale da parte dello Stato, su tutto il territorio nazionale, per incrementare gli organici delle Forze dell’Ordine. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai Carabinieri intervenuti ieri sera a Pontelungo, che con professionalità e tempestività hanno contribuito a riportare la situazione sotto controllo, e alla nostra Polizia Locale, impegnata quotidianamente in un costante lavoro di monitoraggio e presidio del territorio”.

“A tutte le donne e gli uomini in divisa va la gratitudine dell’Amministrazione comunale per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni rese difficili dalle note carenze di organico” conclude il sindaco Tomatis.