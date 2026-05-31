Rissa in viale Pontelungo, Marengo (PD): “Salvini finalmente si ricorda della Liguria, peccato che lo faccia per una materia non più di sua competenza”

Albenga. “Finalmente il vicepremier Salvini si ricorda della Liguria. Peccato che lo faccia per una materia non più di sua competenza, visti i pessimi risultati ottenuti quando lo era. La conclamata arretratezza delle nostre infrastrutture richiederebbe che si occupasse di quelle”. Con queste parole Michele Marengo, segretario PD sezione di Albenga commenta le dichiarazioni del ministro Salvini riguardo alla rissa in viale Pontelungo.

“Sul tema sicurezza, poi, l’intero governo nazionale suona ormai come un disco rotto: poco credibile ma assai fastidioso. Curioso vedere come il leader leghista si accodi su un tema cavalcato anche dai “futuristi”: i ribelli fuoriusciti dal suo partito e che gli stanno facendo le scarpe. Un caso oppure rincorsa elettorale? Entrambe le opzioni poco hanno a che vedere con le risposte ai territori, che come sempre non arrivano”, aggiunge.

“Dove è, infatti, quella sicurezza che si erano impegnati ad assicurare al nostro paese, dov’è? Qual è? Denunciare un fatto per il quale si è completamente responsabili, dopo quattro anni di governo e proclami, si definisce paradosso e non politica. Il Ministro ha visto il problema? Ottimo, lo risolva, lui che ne ha i mezzi – e no, non parliamo certo dei profili social”, conclude il segretario.