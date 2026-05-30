Rissa in viale Pontelungo, il vicepremier Salvini pubblica il video di Albenga: “Se irregolari, fuori dal nostro Paese”

Albenga. “Mi auguro che i responsabili vengano identificati e puniti, senza sconti. E se irregolari, fuori dal nostro Paese”. Così il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sui social, pubblicando il video di IVG (citando il nostro giornale tra le fonti) relativo alla rissa scoppiata lo scorso 29 maggio ad Albenga, in viale Pontelungo.

Il segretario della Lega ha commentato l’episodio parlando di “scene da Far West” e ribadendo: “Se irregolari, fuori dal nostro Paese”, con riferimento ai protagonisti della violenta lite avvenuta intorno alle 21, a pochi passi dal centro.

Mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, il video della rissa è diventato virale sui social. Nelle immagini si vedono diversi protagonisti inseguirsi e affrontarsi a calci e pugni in strada, sotto gli occhi dei residenti affacciati alle finestre. Proprio uno di questi ha ripreso la scena, con il filmato che in poche ore ha fatto il giro del web.

Il momento più critico si è verificato quando una persona ha divelto un cartello stradale, utilizzandolo come arma improvvisata.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine, le persone coinvolte nell’episodio si sono poi allontanate.

Proprio nella giornata di oggi (sabato 30 maggio) il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha fatto sapere di aver firmato un’ordinanza che dispone, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività commerciali e artigianali alimentari situate in viale Pontelungo, nel tratto compreso tra il lato ponente di via Carloforte/via Napoli e piazza Garibaldi, la chiusura dalle 19.30 alle 6 del mattino.

“Questa ordinanza, già adottata in passato con le stesse modalità, vuole rappresentare un segnale chiaro. Siamo consapevoli che si tratti di uno strumento eccezionale che può essere adottato solo a seguito di specifici avvenimenti, che non può diventare una misura permanente né sostituirsi alle attività di controllo e presidio del territorio di competenza delle Forze dell’Ordine. L’amministrazione comunale, insieme alla Polizia Locale, sta già mettendo in campo tutte le azioni consentite dalle proprie competenze, attraverso controlli, monitoraggi costanti e provvedimenti mirati” ha detto il primo cittadino albenganese.

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E non sono mancate, infine, le forti critiche da parte della minoranza albenganese: “Continua a prevalere una narrazione rassicurante, secondo la quale ad Albenga tutto procederebbe nel migliore dei modi. La realtà che molti residenti vivono quotidianamente, soprattutto in alcune zone della città, racconta invece una situazione ben diversa, che richiederebbe maggiore attenzione, coraggio e capacità di intervento – ha detto il consigliere comunale Guido Lugani –. Nel suo secondo mandato, l’amministrazione Tomatis appare sempre più distante dalle problematiche concrete del territorio. Cresce la sensazione che l’impegno sia rivolto soprattutto alla gestione degli equilibri politici e alla propria sopravvivenza amministrativa, mentre le questioni più delicate continuano ad accumularsi senza risposte adeguate”.