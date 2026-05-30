Rissa in viale Pontelungo ad Albenga, Porro (Futuro Nazionale): “Basta sottovalutare il problema sicurezza”

“Ieri sera, in viale Pontelungo, l’ennesima rissa tra bande ha squarciato la oramai dimenticata quiete di un quartiere che non ce la fa davvero più. Immagini violente, riprese e diffuse dai cittadini stessi, che raccontano meglio di qualsiasi comunicato ufficiale lo stato in cui versa una delle arterie principali di Albenga“.

Così l’esponente di Futuro Nazionale, Cristina Porro, con il tema della sicurezza pubblica che torna al centro delle polemiche politiche.

“Ed ora avremo una pattuglia parcheggiata in viale Pontelungo per qualche sera, e poi anche questa ennesima e violentissima rissa verrà archiviata nella memoria dei nostri amministratori come una “errata percezione della realtà”. E tutto tornerà esattamente come prima”.

“Lo stesso sindaco — affermando che Albenga è sicura — ammette di sapere che questa dichiarazione apparirà impopolare agli occhi dei suoi concittadini. Forse, allora, dovrebbe seriamente considerare di star dicendo una enorme sciocchezza. I provvedimenti da assumere devono essere radicali: un ferreo controllo del territorio, a partire da quei quartieri che una politica miope e permissiva ha progressivamente trasformato in zone fuori controllo” aggiunge.

“A forza di sottovalutare — e io ritengo consapevolmente — il problema da parte di chi ci amministra da oltre un decennio, la situazione rischia di arrivare a un punto di non ritorno. In viale Pontelungo le scene da Far West sono ormai all’ordine del giorno, e questo non può essere più tollerato da chi vi abita e vi lavora”.

“Il sindaco e l’assessore alla sicurezza abbiano un sussulto di dignità: facciano un mea culpa e si attivino immediatamente affinché i cittadini perbene non debbano più temere per la propria incolumità” conclude Porro.