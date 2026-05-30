Rissa in viale Pontelungo ad Albenga, la Lega: “Servono più forze dell’ordine nelle aree più sensibili e una strategia condivisa tra istituzioni”

Albenga. Il circolo della Lega di Albenga esprime “la più ferma condanna per i gravi episodi di violenza avvenuti in viale Pontelungo ad Albenga, dove una rissa in piena strada ha generato momenti di forte tensione e paura tra residenti, commercianti e cittadini presenti. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione, durante lo scontro sarebbe stato addirittura divelto un cartello stradale e utilizzato come arma impropria”.

Secondo gli esponenti del Carroccio “si tratta di fatti inaccettabili che non possono essere minimizzati né considerati come semplici episodi isolati. Quando la violenza si manifesta in luoghi pubblici, sotto gli occhi delle famiglie e dei lavoratori, viene colpito il senso stesso di sicurezza che ogni cittadino ha il diritto di vivere nella propria città. Esprimiamo vicinanza ai residenti e agli esercenti della zona, che da tempo segnalano situazioni di disagio e chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. È necessario che vengano individuati rapidamente tutti i responsabili e che siano adottate misure concrete per prevenire il ripetersi di episodi simili”.

“Chiediamo un immediato rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città, un monitoraggio costante delle situazioni a rischio e una strategia condivisa tra amministrazione comunale, prefettura e autorità competenti per garantire sicurezza, legalità e decoro urbano. Albenga merita di essere una città sicura, vivibile e rispettosa delle regole. Chi sceglie la violenza deve sapere che troverà una risposta ferma da parte delle istituzioni e della comunità”.