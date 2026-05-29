Rissa in viale Pontelungo ad Albenga: cartello stradale divelto e usato come arma

Albenga. Una rissa in strada è scoppiata nella serata odierna (29 maggio), in viale Pontelungo dove, intorno alle 21, il marciapiede si è trasformato nel teatro di un violento scontro tra più persone.

L’episodio, ripreso in un video che circola sui social, ha visto due gruppi affrontarsi, per cause sconosciute. Inizialmente a parole, per poi passare rapidamente alle vie di fatto.

Spintoni, inseguimenti, calci e pugni proprio al di sotto delle finestre delle abitazioni, sotto gli occhi attoniti dei presenti.

La tensione è salita ulteriormente quando alcuni dei partecipanti hanno divelto un cartello stradale, utilizzandolo come arma improvvisata per colpire gli avversari.

Alcuni testimoni hanno allertato le Forze dell’ordine. È stato proprio l’arrivo dei carabinieri a porre fine alla rissa, con i contendenti che si sono dati alla fuga.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità delle persone coinvolte e per ricostruire le motivazioni che hanno portato al violento scontro.