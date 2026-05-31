Rissa ad Albenga, da Forza Italia attacco frontale al sindaco: “Se non è in grado di fare il suo dovere si dimetta”

Albenga. “È incettabile che una Città della Repubblica italiana, nel 2026, diventi teatro di episodi di guerriglia urbana” queste le parole del segretario di Forza Italia Simone Dentella, in seguito ai recenti eventi accaduti in viale Pontelungo.

“Siamo alla vigilia dei festeggiamenti per la nascita della Repubblica. Ho una domanda per coloro i quali gestiscono il Comune di Albenga: quale giudizio avrebbero i nostri padri costituenti di fronte all’incompetenza che vi contraddistingue – continua il Segretario -. Ripetete che Albenga è sicura. Avete ancora il coraggio di confermarlo?”.

È compito del Sindaco garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà. Quali sono le disposizioni del primo cittadino in materia di sicurezza pubblica? Se un amministratore, privato o pubblico che sia, non è in grado di adempiere ad i propri doveri, allora tale amministratore deve dimettersi. È una questione di professionalità, onestà e coerenza, valori che sembrano spariti tra le fila della maggioranza. Si dovrebbe essere in grado di prevedere le situazioni di disagio, di sedarle e monitorarle prima che si manifestino. Questa è la differenza tra lo Stato contemporaneo e quello antico. Quanto è accaduto ci ha riportato nel Medioevo. Nessuno osi stupirsi allora quando i privati cittadini scenderanno in strada per difendersi da soli. Tale è il percorso tracciato. Dove manca la Stato sorgono nuove forme di gestione. Che il sindaco sia consapevole di questo”, aggiunge il segretario.

“Tra poco festeggeremo la nascita della democrazia in questo Paese. Democrazia significa ascoltare i cittadini. Quante volte è stata portata all’attenzione dell’amministrazione la situazione di disagio che ora è esplosa tra le vie della zona? Quante volte sono state ascoltate queste parole? Rispondono i fatti: zero. Un governo che non ascolta i propri cittadini non è un governo democratico. I governanti ascoltano i cittadini, non li ignorano”, aggiunge.

“Forza Italia chiede risposte ferme e urgenti per viale Pontelungo: la creazione di un presidio di polizia fisso in zona, come auspicato dai cittadini plurime volte; il ricorso alle misure di daspo urbano, controllo delle attività commerciali e ammodernamento dell’arredo civico nel quartiere. Questo il Comune lo deve ai cittadini. In caso contrario non si sia capaci di garantire le minime condizioni di vita civile, allora chi non è in grado di svolgere il proprio lavoro deve riconoscerlo e dimettersi”, conclude il segretario.