Riqualificazione di piazza Vittorio Veneto a Varazze, il consigliere di minoranza Cerruti: “Questo progetto, sperpero di risorse pubbliche senza precedenti”

Varazze. “Questo progetto è uno sperpero di risorse pubbliche senza precedenti per la città, con prezzi e parcelle eccessive e fuori mercato, a dimostrazione di come le tasse dei cittadini vengono buttate”.

Dopo l’annuncio dell’inizio dei lavori in piazza Vittorio Veneto, arriva la reazione del consigliere di opposizione del gruppo Varazze Domani, Gianantonio Cerruti.

“Di fronte alle rimostranze dei cittadini mediante raccolta firme, ai nostri rilievi puntuali sul progetto e proposte di modifica rivolte agli enti coinvolti quali Comune e Regione, ad oggi nessuna risposta” sottolinea dai banchi dell’opposizione.

“Solo una ridicola lettera da parte di un dirigente in cui mi dice che, come consigliere, non posso intromettermi (senza citare leggi e sentenze) nelle questioni tecnico-gestionali dell’ente, pur avendone capacità e professionalità. Abbiamo chiesto- prosegue il consigliere di opposizione, opposizione di Varazze Domani che da mesi punta il dito contro il progetto – un Consiglio Comunale in cui avete visto l’imbarazzo e in cui non abbiamo potuto discutere come minoranza”.

“Abbiamo anche chiesto una commissione consiliare di indagine, negata senza giustificazione dal presidente del consiglio, dimostratosi uomo debole, che non tutela l’istituzione ma solo gli interessi di parte. Il tutto è dimostrazione di ignoranza, di incapacità a discutere e di mancanza di trasparenza da parte del Sindaco e della sua maggioranza. Ed è anche dimostrazione di mancanza di professionalità della gestione comunale, che ha dirigenti non all’altezza delle situazioni e che le rifuggono, per paura di entrare nel merito e discutere degli sprechi da loro perpetrati. Ma non finisce qui”.