Ripartito il cassone per la diga di Genova dopo l’avaria del rimorchiatore

Savona/Vado Ligure. E’ ripartito oggi, direzione Genova, il cassone in lavorazione nell’ambito portuale di Vado, destinato alla diga di Genova.

Nei giorni precedenti avevamo scritto sulle pagine del nostro giornale dell’emergenza in mare che aveva coinvolto proprio il maxi cassone che era finito alla deriva a causa di un guasto al rimorchiatore che lo trainava.

Poi erano arrivate alcune precisazioni da parte della Capitaneria di Porto Di Savona: “un rimorchiatore, al servizio della società che sta realizzando i cassoni nel porto vadese, utilizzato nelle manovre di movimentazione del cassone ha registrato un’avaria al sistema di alimentazione”.

Sta di fatto che dopo qualche giorno di pit stop nella provincia di Savona, il cassone è riparto: destinazione Genova.