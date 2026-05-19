Ringraziamenti a tutta la comunità scolastica del Liceo Chiabrera Martini dalla dirigente

Savona. A tutta la comunità scolastica del liceo Chiabrera Martini, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola e al regista maestro Marco Guerrini. Desidero esprimere il mio più vivo compiacimento e il più sentito ringraziamento a ciascuno di voi per lo straordinario successo dello spettacolo teatrale andato in scena lo scorso sabato 16 maggio nella splendida cornice del Teatro Chiabrera.

Eventi di questa portata non sono solo il coronamento di un percorso didattico, ma rappresentano l’essenza stessa di ciò che la nostra scuola vuole essere: un laboratorio di vita, di arte e di crescita collettiva. Vedere il palco del Chiabrera animarsi con tanta energia, precisione e passione è stato motivo di immenso orgoglio per me e per l’intera istituzione che rappresento. Voglio ringraziare singolarmente ogni componente di questo grande mosaico.

Gli studenti: siete stati i veri protagonisti. Sul palco avete dimostrato non solo un talento sorprendente, ma anche una maturità, una disciplina e uno spirito di squadra straordinari. Avete superato l’emozione e trasmesso al pubblico una vibrazione autentica. La vostra passione è la risposta più bella a chiunque dubiti del futuro delle nuove generazioni.

I docenti: grazie alle Proff.sse Simonetta Tortarolo, Claudia Callandrone, al regista Marco Guerrini e ai docenti tutti per aver guidato, ispirato e protetto questo progetto. Il vostro lavoro va ben oltre le ore di lezione: avete saputo valorizzare le inclinazioni di ogni singolo ragazzo, gestendo le inevitabili tensioni dei preparativi con professionalità, pazienza e una dedizione che fa onore alla categoria magistrale.

Il personale ATA e a tutto il personale della scuola: un ringraziamento speciale va a chi lavora dietro le quinte, lontano dai riflettori ma fondamentale per la riuscita di ogni cosa. La complessa macchina logistica, amministrativa e organizzativa che ha supportato l’evento ha funzionato alla perfezione grazie alla vostra costante disponibilità e al vostro senso del dovere.

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di stracci, diamanti di vetro, oro di stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sottoterra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani che battono sul palcoscenico, cuori umani che battono in platea.”

— Victor Hugo

Sabato sera, al Teatro Chiabrera, quei cuori battevano all’unisono. Avete regalato alla cittadinanza e alle famiglie un momento di altissimo valore culturale ed emotivo, dimostrando che quando la scuola unisce le forze, il risultato è sempre un capolavoro.

Con profonda stima e gratitudine,

La Dirigente Scolastica

Dottoressa Cosimina Bencardino