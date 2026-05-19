Rialto, funghi e legna: scattano le nuove regole sul patrimonio boschivo

Da quest’anno, sul territorio comunale di Rialto, sono state introdotte alcune nuove regole inerenti la fruizione del patrimonio boschivo: le novità riguarderanno, in particolare, la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco e del sottobosco, oltre al prelievo di materiale legnoso (secco e/o danneggiato dalle avversità atmosferiche) giacente al suolo nei boschi di proprietà comunale.

“A seguito dell’adesione al Consorzio Agroforestale Bormida – Settepani, infatti, la raccolta dei funghi sui territori dei Comune di Bormida e Rialto è subordinata al possesso di un tesserino, acquistabile presso esercizi pubblici autorizzati” affermano dall’amministrazione comunale del Comune dell’entroterra finalese.

Tariffe:

– per i proprietari di terreni, i residenti e i loro famigliari diretti € 8,00 (durata anni 5)

– permessi annuali per i non residenti, non proprietari di terreni né immobili: € 60,00

– permessi annuali per proprietari di case nel comune di Bormida o Rialto, senza residenza e senza fondi agricoli o forestali, o chi soggiorna nei già menzionati comuni per vacanze: € 25,00

– permesso giornaliero: € 10,00

– per i minori di 14 anni è consentita la raccolta dei funghi a titolo gratuito, purché accompagnati da persona munita di tesserino.

– non hanno l’obbligo del tesserino i portatori da handicap

I possessori di tesserini possono effettuare la raccolta dei funghi tutti i giorni della settimana. Il quantitativo per persona è di 3kg/giorno (1 kg in caso di ammanita caesarea) – (informazioni aggiuntive sono reperibili sulla pagina Facebook “Consorzio Agroforestale Bormida Settepani”).

Inoltre, è stato approvato il regolamento per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta della legna secca giacente a terra nelle aree boschive di proprietà comunale. Il permesso, strettamente personale ed a validità annuale, potrà essere richiesto da ogni residente del comune di Rialto, ad esclusione di coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi locali o sono titolari di imprese boschive e/o forestali.

Il prelievo dovrà riguardare solo la legna e la ramaglia giacente a terra ed il materiale raccolto non potrà, in nessun caso, essere commercializzato. La richiesta dovrà essere effettuata presentando apposita istanza, redatta sulla modulistica predisposta dall’ente, reperibile sul sito istituzionale o presso gli uffici.

(Tutte le modalità, i limiti e le procedure sono disciplinate dal relativo regolamento)