Razzo Falcon 9 di SpaceX: avvistamento luminoso nei cieli del savonese

Numerosi avvistamenti nel savonese, in Liguria e in tutto il Nord Italia tra le ore 22.00 e le 23.00 di venerdì 1 maggio. Una scia luminosa in cielo ha agitato molti sui social e in tanti si sono chiesti se fossero di fronte ad un oggetto volante non identificato.

In realtà non era un Ufo, ma neppure un oggetto che si vede tutti i giorni nei cieli. Secondo gli addetti ai lavori che si sono confrontati con esperti astronomi, il fenomeno sarebbe collegato al secondo passaggio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk.

Numerosi segnalazioni sono arrivate anche ai gruppi astrofili del territorio.

A rendere più spettacolare il fenomeno sarebbe stata una particolare coincidenza di elementi: il passaggio del razzo in alta quota, il rilascio o la dispersione dei gas del propellente e l’illuminazione da parte della Luna piena, che a quell’altezza poteva ancora illuminare il razzo e i suoi scarichi.

Alcuni siti specializzati citano anche la luce solare ancora presente in quota tra i motivi del passaggio luminoso. È stato proprio questo contesto ad aver creato un effetto così evidente e ben visibile dalla Terra, simile a una scia allungata o a una nube brillante sospesa nel cielo.