Rari Nantes Savona, positivo “allenamento” col Quinto in vista del derby nei playoff

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto con l’Iren Genova Quinto, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 26ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 2025/2026. 16 a 13 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Migliori marcatori dell’incontro con tre reti ciascuno Occhione e Gullotta; due reti per Damonte, Bruni e Guidi, una rete ciascuno per Corallo, Bragantini Leinweber e Marini.

Da segnalare l’esordio in Serie A1 di Tommaso Cannavera, classe 2009.

Afferma Davide Occhione: “È stato bello vedere tanti giovani in acqua in entrambe le squadre. Abbiamo fatto risposare i giocatori con maggior esperienza in vista dei prossimi impegni bravi a tutti i ragazzini. E sempre bello chiudere la Regular Season in casa con una vittoria”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la gara 1 valevole per i quarti di finale dei playoff scudetto del campionato di Serie A1 in programma nella piscina “Zanelli” di Savona con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino della partita:

BANCO BPM R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 16 – 13

Parziali: 4-3, 5-2, 3-4, 4-4

BANCO BPM R.N. SAVONA: Giotta Lucifero, Rocchi, Damonte 2, Corallo 1, Occhione 3, Bragantini 1, Gullotta 3, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Mordeglia, Guidi 2, Leinweber 1, Marini 1,Turazzini, Cora, Cannavera.

Allenatore Alberto Angelini.

IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J., Testa 1 (su rigore), Villa 3 (di cui 1 su rigore), Gambacciani N., Gandolfo, Puccio 1, Galli, Iannone 1, Massa 2, Siface, Pistaffa 1, Noli, Veklyuk 1, Miraldi 3.

Allenatore Luca Bittarello.

Arbitri: Marco Piano (Genova) e Tiziano Petrini (Roma). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 8 + 1 rigore realizzato.

IREN GENOVA QUINTO: 3 / 10 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

Usciti per tre falli: a 3’05” dalla fine del 3° tempo Mordeglia (Savona); a 2’39” dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

A 2’32” dalla fine del 4° tempo Iannone (Quinto) ha sbagliato un rigore (fuori).

Nel Savona in porta Giotta Lucifero nel 1° e 2° tempo, Turazzini nel 3° e 4° tempo.