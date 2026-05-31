Racconta differenziata, un cittadino: “La campana per la raccolta del vetro in via Bartoli usata come discarica”

Savona. “Sono ormai trascorsi diversi mesi, quasi un anno, dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Tuttavia, l’attenzione e la cura nel corretto conferimento dei rifiuti non sembrano essere migliorate. Tale situazione è certamente imputabile, in parte, alla negligenza di alcuni cittadini, ma anche alle evidenti criticità organizzative che la Vostra Società non è riuscita a risolvere.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla campana per la raccolta del vetro situata in Via Bartoli, che viene costantemente utilizzata per il conferimento di rifiuti di ogni genere. Ciò è reso possibile dalla particolare conformazione dell’apertura, eccessivamente ampia, che consente l’introduzione di qualsiasi tipologia di materiale e non esclusivamente del vetro, come documentato dalle fotografie allegate.

A mio avviso, il problema non può essere attribuito esclusivamente all’inciviltà di alcuni utenti: il contenitore stesso, per caratteristiche costruttive, favorisce un utilizzo improprio. Questa criticità si manifesta sin dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta e, nonostante ciò, non risulta che sia stata adottata alcuna iniziativa per la sostituzione della campana con un modello più idoneo.

Temo che il problema non sia limitato a questo singolo punto di raccolta e che possa riguardare anche altri contenitori, compresi quelli definiti “intelligenti” presenti nel centro cittadino. Sarebbe interessante effettuare controlli a campione sul loro contenuto, poiché è verosimile che emergano situazioni analoghe.

Ritengo che le responsabilità dell’inefficienza del sistema di raccolta siano certamente da attribuire ai cittadini che non rispettano le regole, ma non posso ignorare l’atteggiamento passivo e superficiale della Vostra Società nell’affrontare problematiche note e persistenti. Per tale ragione, nutro inoltre forti perplessità riguardo alle percentuali di raccolta differenziata che vengono dichiarate.

Non attendo un semplice riscontro formale alla presente, bensì un intervento concreto e tempestivo“