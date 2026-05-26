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Pericolo

Quiliano, Fersini: “Piovono calcinacci dalla superstrada di scorrimento sopra il quartiere delle Murate”

"Chiediamo interventi tempestivi e risolutori per le cadute di calcinacci e la messa in opera delle barriere antirumore, dei sistemi antivibrazione da tempo promessi contestualmente alla sistemazione della superstrada"

Generico maggio 2026

Quiliano. “Piovono calcinacci dalla superstrada di scorrimento sopra il quartiere delle Murate a Quiliano”. A comunicarlo è Rodolfo Fersini, capogruppo di minoranza di Futura Quiliano.

“Ci dispiace di dover nuovamente rappresentare la situazione delle Murate – dice Fersini – Il ‘ quartiere delle Murate’, di cui tutti conosciamo le origini storiche, rappresenta una zona di confine, una striscia di terra adiacente al torrente che va verso il mare. Il quartiere è martoriato dalla presenza, vicinissima alle abitazioni, delle infrastrutture della rete ferroviaria e della superstrada che portano con sé inquinanti ambientali tra cui i più evidenti sono rumori, vibrazioni e polveri sottili”.

“Da tempo i residenti chiedono attenzione per il Quartiere: in primis con la sistemazione di barriere antirumore degne di questo nome su superstrada e ferrovia, e successivamente con una serie di interventi che possano rendere tutta la zona vivibile da chi vi abita. Pronte le risposte del sindaco in campagna elettorale nel 2019: ci vuole una ‘presenza forte della amministrazione sul tema’ occorre ‘cambiare linea e passo’ dalla precedente amministrazione”.

“Successivamente abbiamo nuovamente esposto il problema con ben tre interrogazioni in consiglio comunale e ancora oggi, oltre all’ormai caratteristico degrado urbano, erba incolta, spazzatura, porta con vetri rotti e illuminazione insufficiente, ci troviamo con calcinacci che piovono a causa dei lavori sulla superstrada: nessun accorgimento, nessun riparo, nessun pensiero per gli abitanti del quartiere”.

“Riteniamo che una ‘città sostenibile’ come Quiliano, non debba avere zone franche e dimenticate come sembrano essere ‘Le Murate’ e anzi, le zone più ‘difficili’, quelle di confine, sono quelle che andrebbero maggiormente attenzionate. Chiediamo interventi tempestivi e risolutori per le cadute di calcinacci e la messa in opera delle barriere antirumore, dei sistemi antivibrazione da tempo promessi contestualmente alla sistemazione della superstrada. Ovviamente lo stesso vale anche per la parte che riguarda la ferrovia”.

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