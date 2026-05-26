Quiliano, Fersini: “Piovono calcinacci dalla superstrada di scorrimento sopra il quartiere delle Murate”

Quiliano. “Piovono calcinacci dalla superstrada di scorrimento sopra il quartiere delle Murate a Quiliano”. A comunicarlo è Rodolfo Fersini, capogruppo di minoranza di Futura Quiliano.

“Ci dispiace di dover nuovamente rappresentare la situazione delle Murate – dice Fersini – Il ‘ quartiere delle Murate’, di cui tutti conosciamo le origini storiche, rappresenta una zona di confine, una striscia di terra adiacente al torrente che va verso il mare. Il quartiere è martoriato dalla presenza, vicinissima alle abitazioni, delle infrastrutture della rete ferroviaria e della superstrada che portano con sé inquinanti ambientali tra cui i più evidenti sono rumori, vibrazioni e polveri sottili”.

“Da tempo i residenti chiedono attenzione per il Quartiere: in primis con la sistemazione di barriere antirumore degne di questo nome su superstrada e ferrovia, e successivamente con una serie di interventi che possano rendere tutta la zona vivibile da chi vi abita. Pronte le risposte del sindaco in campagna elettorale nel 2019: ci vuole una ‘presenza forte della amministrazione sul tema’ occorre ‘cambiare linea e passo’ dalla precedente amministrazione”.

“Successivamente abbiamo nuovamente esposto il problema con ben tre interrogazioni in consiglio comunale e ancora oggi, oltre all’ormai caratteristico degrado urbano, erba incolta, spazzatura, porta con vetri rotti e illuminazione insufficiente, ci troviamo con calcinacci che piovono a causa dei lavori sulla superstrada: nessun accorgimento, nessun riparo, nessun pensiero per gli abitanti del quartiere”.

“Riteniamo che una ‘città sostenibile’ come Quiliano, non debba avere zone franche e dimenticate come sembrano essere ‘Le Murate’ e anzi, le zone più ‘difficili’, quelle di confine, sono quelle che andrebbero maggiormente attenzionate. Chiediamo interventi tempestivi e risolutori per le cadute di calcinacci e la messa in opera delle barriere antirumore, dei sistemi antivibrazione da tempo promessi contestualmente alla sistemazione della superstrada. Ovviamente lo stesso vale anche per la parte che riguarda la ferrovia”.