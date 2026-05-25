Quaresima, raccolti oltre 6mila euro per la missione in Centrafrica

Savona. “In questi giorni mi trovo in Italia per un breve periodo e colgo volentieri l’occasione per ringraziare di cuore le parrocchie e i fedeli della nostra diocesi e tutte le persone che hanno aderito alla raccolta diocesana nel tempo della Quaresima”. Lo scrive don Michele Farina, missionario a Monasao, nella Repubblica Centrafricana, associato alla Società delle Missioni Africane, in una lettera di ringraziamento diffusa dal Servizio per le Missioni e Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

“Come avevo condiviso, la raccolta era finalizzata alla realizzazione di due progetti legati a luoghi importanti della nostra missione: la scuola e il dispensario – aggiunge – Una parte delle offerte sarà destinata al rifacimento di due camere per le persone ricoverate nel nostro centro di salute, un’altra servirà a migliorare alcune aule della scuola per i bambini pigmei.”.

La raccolta ha raggiunto complessivamente la cifra di 6.764 €, sufficiente per portare a termine entrambi i progetti. “Desidero esprimere un sentito grazie anche a nome di tutte le persone che potranno trovare accoglienza e cura in questi luoghi per noi così preziosi – conclude don Farina – La formazione e la sanità rappresentano ambiti fondamentali nella Repubblica Centrafricana sia per lo sviluppo del Paese sia per l’annuncio del Vangelo, che passa anche attraverso queste opere concrete.”

Mercoledì 27 maggio dalle ore 20:30 don Michele Farina sarà presso Cascina Scotta, a Valleggia (frazione di Quiliano), in zona Gagliardi, per un incontro con i parrocchiani e la celebrazione della messa. Per ulteriori informazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo parr.valleggia@gmail.com.