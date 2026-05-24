Il Savona perde la finale: il Vallescrivia vince 3-1, speranze ripescaggio pari (quasi) a zero

Savona 1 (34′ Sassari) – Vallescrivia 3 (21′ Wattara, 50′ Leto, 59′ Fassone)

Il Savona sognava il doppio salto dopo la vittoria della Prima Categoria l’anno scorso. Svanito presto il sogno vittoria del campionato, l’unico spiraglio era rappresentato dai playoff. Dopo le vittorie contro Sestrese (2-1) e Praese (4-0), la sconfitta contro il Vallescrivia riduce praticamente a zero le speranze ripescaggio degli Striscioni in Eccellenza. In caso salto in Serie D della Fezzanese, il posto liberato andrà agli orange oggi vittoriosi. Il Savona può solo sperare in qualche event, come rinunce o fallimenti, che porterebbe a un secondo ripescaggio. Allo stato attuale, in sintesi, conviene concentrarsi su come affrontare al meglio la Promozione dell’anno prossimo.

La partita ha visto un Savona a due facce: un ottimo primo tempo e una ripresa inconsistente. L’avvio di primo tempo vede il Vallescrivia più pimpante con Agostino che al quarto minuto salva il Savona parando un tiro ravvicinato. Al 21′, la formazione genovese passa in vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Wattara. Da questo momento in poi, però, il Savona sale in cattedra e comincia a macinare gioco. Il Savona conquista un rigore con Damonte al 25′. Silvestri calcia rasoterra, il portiere Bon para. Poco più tardi, una bella azione sulla sinistra porta Raja a calciare un rigore in movimento con il portiere fuori posizione. Il mediana apre troppo il compasso spedendo clamorosamente fuori. Alla mezzora, il tiro di Burchi si stampa sulla traversa. Al 34′ il meritato pareggio di Sassari, messo davanti alla porta da Silvestri.

Al rientro in campo, doccia gelata per il Savona. Al 50′, dormita generale dei biancoblù. Punizione battuta corte invece che crossata al centro, nessuno accorcia su Leto al limite dell’area. Il numero otto scaglia un bolide all’incrocio dei pali siglando il 2-1. Al 59′, Fassone segna il goal 3-1 su rigore togliendosi lo sfizio di firmare la gara con un tiro a cucchiaio. Al 61′ Silvestri rimane a terra dopo uno scontro di gioco, viene portato fuori in barella. Non perde i sensi ma in via precauzionale viene prima tenuto sull’ambulanza e poi trasferito in ospedale. Domani si avranno aggiornamenti, ma le notizie del post partita sembrano per fortuna buone. Nella mezzora che rimane il Savona crea poco e niente. A fine gara, il ds Barone e mister Sarpero criticano la prova della squadra e, l’allenatore, anche l’atteggiamento avuto in settimana. Non ci sarà una rivoluzione ma la rosa subirà non pochi cambiamenti. Come parecchie novità dovrebbero arrivare dal riassetto societario. Si parla di un passaggio da Asd a Srl, di un maggiore coinvolgimento del main sponsor, Mirko Grasso di OroCash, e resta in ballo la fusione col Legino.

La partita minuto per minuto

98′ Finisce qui! Il Vallescrivia in pole position per il ripescaggio in Eccellenza.

93′ Ammonito Sassari per proteste a seguito di un fuorigioco fischiato a Nelli. Fossati al posto di Calcagno.

92′ Calcagno ci prova da posizione ravvicinata ma non riesce a dare forza. Blocca Bon.

90′ Otto minuti di recupero.

88′ Fassone lascia il posto a Ramos nel Vallescrivia.

87′ Cross di Fabbri, angolo per il Savona. Nulla di fatto dopo la battuta.

82′ Fabbri e Rolandi al posto di Turone e Damonte.

78′ Sassari non si accorge di Damonte libero alle sue spalle e prova la conclusione dalla distanza. Palla alta.

72′ Iadanza al posto di Raja nel Savona.

66′ Silvestri esce in barella, ma è cosciente come comunicato alla tribuna da un compagno. Al suo posto Durante.

61′ Silvestri a terra dopo un contrasto, soccorso dal personale medico a bordocampo.

59′ Il cucchiaio di Fassone! Dal dischetto il dieci non sbaglia e porta sul doppio vantaggio il Vallescrivia.

58′ Rigore per il Vallescrivia! Piroli colpisce di testa colpendo il braccio di Schirru.

50′ Vallescrivia in vantaggio! Punizione battuta non in area ma passata al limite dell’area per Leto. Lento il Savona a uscire a chiudere. Il numero 8 calcia di prima spedendo il pallone sotto all’incrocio. Tiro imparabile e arancioni di nuovo avanti.

46′ Si riparte! Nel Vallescrivia Piroli al posto di Liguori.

Secondo tempo

45’+1 Finisce qui un primo tempo in cui il Savona ha creato di più rispetto agli avversari. Pesa sul tabellino l’errore dal dischetto di Silvestri. A referto anche una traversa di Burchi e un’occasione sciupata da Raja più un paio di altre situazioni pericolose.

39’Azione personale di Meloni per provare a scuotere i suoi. Il tiro da fuori area è di facile lettura per Agostino.

34′ Pareggio del Savona! Nelli tocca corto per Silvestri, che mette Sassari da solo davanti al portiere. L’attaccante alza lo sguardo e fredda Bon in uscita. Pari più che meritato per quanto visto fino a questo momento.

30′ Savona sfortunatissimo! Burchi calcia dal limite, il pallone si stampa sulla traversa.

29′ Fallo tattico di Leto sanzionato con il cartellino giallo.

28′ Savona a un soffio dal pareggio! Damonte triangola benissimo con Sassari e crossa a rimorchio. Raja calcia il più classico dei rigori in movimento aprendo troppo e spedendo clamorosamente fuori.

25′ Rigore Savona! Bon intercetta il tiro rasoterra di Silvestri! Penalty conquistato a seguito di un pallone calciato in mezzo all’area da Calcagno. La sfera rimane vacante dopo un primo tentativo di Sassari. Damonte anticipa il portiere che lo stende in uscita bassa.

21′ Vallescrivia in vantaggio! Cross dalla sinistra, Wattara di testa anticipa e spedisce alle spalle di Agostino dal limite dell’area piccola.

19′ Raja lancia di prima per Sassari mettendolo da solo davanti al portiere. L’attaccante è però in posizione di fuorigioco.

17′ Ancora Savona! Turone verticale per Nelli, che allarga per Silvestri. Da posizione defilata calcia forte con il pallone che attraversa pericolosamente l’area piccola.

15′ Savona pericoloso su corner. Raja batte dalla destra. Nelli colpisce nell’area piccola ma il tiro sbatte contro un difensore, come il secondo tentativo di Silvestri all’altezza del dischetto.

14′ Difesa del Vallescrivia scoperta. Turone lancia in verticale Damonte che entra in area e crossa a rimorchio. Intercetta senza problemi la difesa genovese.

8′ Il Savona conquista un corner con Damonte. Lo batte Raja: la difesa respinge, poi Damonte calcia alle stelle.

7′ Si fa vedere il Savona: Burchi crossa basso sul primo palo per Nelli. Balbi fa buona guardia opponendosi al tentativo di girata dell’attaccante.

4′ Vallescrivia vicino al goal! Azione insistita sulla destra. Colombo mura l’avversario nell’area piccolo, poi è super Agostino in tuffo a respingere in calcio d’angolo.

2′ Damonte si accentra e potrebbe servire Silvestri libero al limite dell’ara. Liguori in scivolata salva i suoi.

1′ Si parte con dieci minuti di ritardo. Alle 18:10 inizia la sfida. Maglia arancione per il Vallescrivia con pantaloncini e calzettoni neri. Classica divisa biancoblù per il Savona.

Buone nuove per le due squadre. La Fezzanese ha vinto l’andata in casa della Nuova Pordenone 2-0. Se gli spezzini vinceranno questo e il seguente turno playoff, la vincente di questa partita andrà automaticamente in Eccellenza.

La cronaca

Vallescrivia: 1 Bon, 2 Matera, 3 Balbi, 4 Zunino, 17 Wattara, 6 Merialdo, 7 Liguori, 8 Leto, 9 Basri, 10 Fassone, 11 Meloni. A disposizione: 12 Sanfilippo, 13 Camera, 14 Tagino, 15 Traverso, 16 Campolo, 5 Ungaro, 18 Bricchi, 19 Piroli, 20 Ramos. Allenatore: Guido Minetto.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 5 Schirru, 6 Colombo, 3 Damonte; 4 Raja, 8 Turone, 7 Burchi; 11 Sassari, 10 Silvestri; 9 Nelli. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Incorvaia, 14 Fossati, 15 Toskaj, 16 Rolandi, 17 Raso, 18 Durante, 19 Iadanza, 20 Fabbri. Allenatore: Carlo Sarpero.

Arbitro: Tommaso Miraglia di Imperia. Assistenti: Edoardo Bondi di Genova e Filippo Morbelli di Albenga.

Anteprima Savona-Vallescrivia

Finale a tutti gli effetti, con eventuali supplementari e rigori. Chi vince ha il primo posto nella graduatoria ripescaggi in Eccellenza. Categoria che è un gradino sotto a quella Serie D che è l’obiettivo finale della rinascita del Savona. Una dimensione che solo nel novembre 2024 sembrava lontanissima, con la squadra che arrancava in Prima Categoria. Il ripescaggio scatterebbe in automatico in caso di promozione in Serie D della Fezzanese, tramite i playoff nazionali. Ma la situazione sembra piuttosto fluida nelle categorie superiori e quindi non è da escludere un ripescaggio per altre circostanze. Si sfidano due squadre con numeri molto simili (qui il confronto). Il Vallescrivia aveva giocato questa finale anche l’anno scorso, perdendola contro la Carcarese 1-0. Campo di Begato 9 tutto esaurito. La settimana del Savona è stata caratterizzata dalla conferma di mister Carlo Sarpero per la prossima stagione, indipendentemente dall’esito della finale e dalla categoria.