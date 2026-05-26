Produce e vende formaggi senza le necessarie autorizzazioni: intervento di Asl e Nas in un allegamento di Quiliano

Quiliano. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio, personale della Struttura Complessa di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e della Struttura Complessa Sanità Animale (attualmente guidata dal dottor Eric Giovanni Alberti) dell’Ats2, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Genova, ha effettuato un’attività ispettiva presso un allevamento situato a Quiliano.

Nel corso delle verifiche sono emerse alcune non conformità amministrative e igienico-sanitarie. In particolare, è stata accertata la presenza di una produzione di formaggi a latte crudo quantitativamente non compatibile con il consumo familiare dichiarato dal titolare dell’attività.

All’interno di un locale attrezzato adibito alla trasformazione lattiero-casearia sono state rinvenute circa 130 formaggette fresche conservate in impianti frigoriferi, successivamente sottoposte a blocco sanitario ufficiale. Inoltre, all’esterno della struttura era presente cartellonistica promozionale relativa alla vendita di “formaggette di puro latte caprino”.

È stata pertanto contestata al titolare l’assenza della prevista registrazione sanitaria obbligatoria per la produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita, sia verso privati sia verso operatori economici.

Tale attività si inserisce nell’ambito del rafforzamento delle attività di controllo nel settore delle produzioni lattiero-casearie a latte crudo, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, che sarà portato avanti per tutto il 2026 dalla Struttura Complessa di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche diretta attualmente dal dottor Roberto Rebaudo.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie di prevenzione veterinaria finalizzate a garantire elevati standard igienico-sanitari nelle filiere produttive del territorio, nonché a tutelare i consumatori e le aziende che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti.

I prodotti derivati da latte crudo, se non correttamente lavorati, conservati e commercializzati, possono infatti rappresentare un potenziale rischio sanitario, soprattutto per categorie fragili quali bambini, anziani, donne in gravidanza e persone immunocompromesse.

L’attività svolta a Quiliano evidenzia il ruolo centrale della Veterinaria pubblica nell’ambito della prevenzione e della tutela della salute collettiva. I servizi veterinari di ATS Liguria operano quotidianamente con un approccio orientato prioritariamente alla prevenzione, all’assistenza tecnica e alla promozione della corretta applicazione delle norme di sicurezza alimentare. Tuttavia, quando necessario, il personale veterinario è chiamato anche a esercitare le funzioni attribuitegli quale autorità competente e ufficiale di polizia giudiziaria, nell’interesse della salute pubblica.

I controlli rappresentano inoltre una garanzia per le numerose aziende del territorio che operano correttamente, investendo nella qualità, nella sicurezza delle produzioni e nel rispetto delle disposizioni normative, contribuendo così alla valorizzazione delle filiere agroalimentari locali.

ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 richiama infine l’attenzione della cittadinanza sull’importanza di acquistare prodotti lattiero-caseari esclusivamente attraverso canali regolari e verificabili, prestando particolare attenzione alla presenza dell’etichettatura obbligatoria, delle indicazioni di provenienza e delle corrette modalità di conservazione e consumo.