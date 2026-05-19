Prima Categoria, la Veloce conferma mister Mario Gerundo

La Veloce sarà ancora allenata da mister Mario Gerundo. Nella tarda serata di ieri, il club ha reso nota la volontà di proseguire con l’esperto allenatore savonese.
Nel campionato appena concluso, Gerundo era subentrato a Morbelli in un periodo di secca di risultati. Ha guidato la squadra a una salvezza relativamente tranquilla evitando la roulette dei playout.
Nei giorni scorsi, la Veloce aveva annunciato un cambio al vertice. Giuseppe Vitellaro è il nuovo presidente. Francesco Sanguineti rimane comunque nel club con ruolo attivo.
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