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Aggiornamento

Priamar, valutazioni in corso per il nuovo direttore sportivo

Al vaglio diversi nomi tra cui la soluzione interna rappresentata da Vittorio Fazio

Generico maggio 2026

Savona. La Priamar è al lavoro per strutturarsi al meglio in vista della stagione 2026/2027, che la vedrà presumibilmente ai nastri di partenza della Prima Categoria.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo, che prenderà il posto del dimissionario Giuseppe Graziano. “La società porge il più sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni con il rossoblu addosso, culminati con la vittoria dei playoff e la riconquista della Prima Categoria”, questo il messaggio rilasciato dal club.

Per il nuovo ds si valutano diversi nomi, tra cui la soluzione interna Vittorio Fazio che era già nell’ambiente con altre mansioni.

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