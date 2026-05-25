Priamar, ufficiale: è Vittorio Fazio il nuovo direttore sportivo

Savona. La Priamar ha dato l’ufficialità: il ruolo di nuovo direttore sportivo è ststo affidato a Vittorio Fazio.
“Già in società con altri incarichi nella scorsa stagione, riteniamo Vittorio detenga le giuste competenze umane e calcistiche per ricoprire proficuamente questo nuovo ruolo – scrive il club -. Con lui siamo già all’opera per ufficializzare le prime importanti riconferme nonché per rinforzare la rosa in vista degli impegni che ci attendono”.
“Buon lavoro Vittorio!”, chiosa la società.
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