Prende forma il “Bosco Incantato” di Ceriale: scuola, ambiente e territorio insieme per valorizzare la Valle Ibà

Ceriale. Quasi terminai i lavori per la realizzazione del “Bosco Incantato”, il nuovo percorso naturalistico esperienziale della Valle Ibà. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Ceriale in collaborazione con la scuola primaria Muragne dell’Istituto Comprensivo Val Varatella. Un’iniziativa nata dall’incontro tra educazione ambientale, valorizzazione del territorio e partecipazione attiva delle nuove generazioni, trasformando il lavoro svolto durante l’anno scolastico in un intervento permanente a beneficio della comunità. L’opera verrà inaugurata venerdì 5 giugno alle 10.

Il progetto sorge nell’area “Trinchella”, all’interno della Valle Ibà, dove è in corso la riqualificazione e il potenziamento dell’area picnic esistente attraverso opere realizzate con materiali naturali e soluzioni a basso impatto ambientale, nel pieno rispetto del contesto paesaggistico e naturalistico della valle.

Il “Bosco Incantato” sarà un itinerario immersivo pensato per accompagnare bambini, famiglie e visitatori in un’esperienza sensoriale e didattica a stretto contatto con la natura. Tra gli elementi più caratteristici del percorso, vi saranno le installazioni faunistiche, per un impatto visivo suggestivo e fiabesco. Si tratta di sagome artistiche dedicate agli animali tipici della Valle Ibà che accompagneranno i visitatori lungo il sentiero. Ogni pannello sarà dotato di QR code attraverso il quale sarà possibile scoprire curiosità, caratteristiche, habitat e storia delle diverse specie presenti nell’ecosistema locale, trasformando la passeggiata in un’esperienza interattiva ed educativa.

Il percorso comprenderà inoltre: pannelli didattici, per illustrare le peculiarità ecosistemiche del sito; un sentiero sensoriale realizzato con materiali naturali come legno e pietra, per garantire una connessione tattile costante con la terra; una pedana meditativa dedicata al relax e al “forest bathing”, progettata come isola di quiete, con spazi studiati per favorire il benessere psicofisico, la socialità e la contemplazione del paesaggio. Tra le opere previste, figurano anche un labirinto spiraliforme in pietra, pensato come percorso di consapevolezza e introspezione, e sedute collettive integrate armoniosamente nell’ambiente circostante.

I materiali impiegati sono riutilizzabili e riciclabili a fine vita, mentre altri risultano completamente biodegradabili, come muschio, corteccia, paglia e tronchi naturali. Gran parte delle materie prime utilizzate proviene da filiere a chilometro zero, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM – GPP). Inoltre, la realizzazione dei percorsi sensoriali è avvenuta senza l’impiego di cemento, privilegiando soluzioni a basso impatto ambientale e perfettamente integrate nel contesto naturale.

Fondamentale il contributo degli alunni della primaria Muragne, protagonisti di un articolato percorso interdisciplinare fatto di gite, laboratori artistici e attività teatrali dedicate ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale, in piena sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Parte del materiale che verrà installato lungo il percorso è stato infatti realizzato direttamente dai bambini durante le attività didattiche svolte nel corso dell’anno scolastico.

Le insegnanti coinvolte nel progetto spiegano: “Il lavoro si è concentrato in particolare sull’esplorazione dell’incanto del bosco, analizzato sia nelle sue caratteristiche naturali sia nelle sue sfaccettature metaforiche, permettendo agli alunni di dimostrare una notevole capacità imprenditoriale e di partecipazione attiva. Grazie alla sinergia con i tecnici e i responsabili degli uffici comunali, l’impegno degli studenti si sta ora traducendo in un intervento concreto sul territorio”.

Sull’iniziativa interviene anche il consigliere comunale Fabrizio Dani: “Con grande soddisfazione sono iniziati i lavori per la sistemazione del sentiero della Valle Ibà e la realizzazione del Bosco dell’Incanto, un progetto realizzato dall’attuale amministrazione in collaborazione con le scuole primarie Muragne di Ceriale. Dopo i primi contatti intrapresi con le insegnanti, abbiamo subito accolto con entusiasmo l’idea di sviluppare all’interno della meravigliosa Valle Ibà un percorso interattivo capace di stimolare la curiosità dei più piccoli, invogliandoli a scoprire e percepire le emozioni semplici ma allo stesso tempo affascinanti che la natura sa offrire”.

“Un sentito ringraziamento va alle maestre per l’ottimo lavoro svolto, avendo creato tramite laboratori didattici una buona parte del materiale che verrà installato. A questi si aggiungono i ringraziamenti rivolti a tutte le figure coinvolte che, con spirito propositivo e collaborativo, stanno contribuendo alla realizzazione dell’intervento nei tempi previsti. Un grazie sincero anche al privato che ha messo a disposizione l’area dove verranno posizionate alcune attrazioni”, conclude Dani.

“Il Bosco Incantato rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e territorio possa trasformarsi in un’opportunità di crescita per tutta la comunità – afferma il sindaco Marinella Fasano -. Questo progetto è più di un intervento di riqualificazione ambientale: è un percorso educativo e culturale che mette al centro i bambini, il rispetto della natura e la valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico. La Valle Ibà diventerà uno spazio ancora più accogliente, inclusivo e sostenibile, capace di offrire esperienze autentiche a famiglie, cittadini e visitatori”.