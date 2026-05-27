Precedenti per droga e aggressione a una turista: Daspo urbano di due anni per un 23enne a Finale

Finale Ligure. Nell’ambito della costante attenzione all’attività di prevenzione e controllo del territorio, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di un cittadino italiano ventitreenne.

Per due anni non potrà accedere nella zona del centro storico e del lungomare di Finale Ligure. Gli è vietato anche stazionare nelle vicinanze delle stesse zone.

Il provvedimento è stato applicato in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, gravato da precedenti in materia di stupefacenti e recentemente segnalato in stato di libertà dai Carabinieri di Finale Ligure per aver aggredito un turista che stava scattando delle foto nel centro storico di Finale. Credendo di essere l’oggetto delle foto, gli sferrava alcuni colpi al volto, tanto da rendere necessario il trasporto all’Ospedale di Pietra Ligure.

Nel caso dovesse essere rintracciato nelle zone vietate, rischia la reclusione da uno a tre anni e multa da 10mila a 24mila euro.

Il DACUR (divieto d’accesso alle aree urbane) è una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazione alle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L’autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a cinque anni.