Poule Scudetto Serie D, il Vado batte 3-0 la Folgore Caratese e vola in semifinale

VADO (35′ Abonckelet, 39′ Raffini, 79′ Arras) 3-0 FOLGORE CARATESE

90+4′ Finisce qui al Chittolina. Il Vado vince 3-0, in semifinale affronterà Scafatese o Barletta. I rossoblù rispondono con orgoglio alla difficile settimana extra-campo.

90′ Ciccone cerca il poker con un destro dalla distanza, grande parata di Salvalaggio che gli nega il gol e concede l’angolo. Intanto assegnati quattro minuti di recupero.

88′ Cross forte di Stampi, Arras prova la girata di testa ma il pallone termina sull’esterno della rete.

85′ Spazio anche per Stampi al posto di Pisanu.

84′ Calcia Biondini, si avventa sul pallone Bellocci che realizza forse la parata più semplice della sua partita.

83′ Modifica anche nel Vado. Comincia la partita di Cecchinato che entra al posto di Lupinacci.

81′ Sostituzione per Belmonte, entra Lepore al posto di Aprile.

79′ Contropiede perfetto del Vado e 3-0! Lancio profondo per Arras che prende il tempo alla difesa, scappa via e poi trova il gol con il destro. Tris dei rossoblù che sono a un passo dalle semifinali.

75′ Altro cambio per Sesia, entra Patrick Lazzarini. Ancora protagonista intanto Bellocci che devia in corner il pericoloso tiro di Gjotaj.

73′ Rosa ferma la ripartenza di Forchignone e viene ammonito. Poi il Vado riconquista e va in contropiede con Arras, Samotti però allunga la falcata e lo recupera.

70′ Avanza Vita, entra in area e poi ci prova con il piazzato a giro che termina sul fondo. Intanto entra Arras al posto di Raffini nel Vado, Piantoni al posto di Lops nella Folgore Caratese.

68′ Punizione calciata da Alluci, blocca facilmente Salvalaggio.

65′ Tentativo di Biondini da fuori area, pallone sopra la traversa.

64′ Vado accerchiato, l’ingresso di Gjotaj ha cambiato il volto della gara. Però i rossoblù sono bravi a chiudersi e ripartire, Raffini tiene alta la squadra.

61′ Palla persa in uscita dai rossoblù, recupera la Folgore con Gjotaj che va al tiro. Conclusione sporcata, ma la deviazione non inganna Bellocci che compie una grande parata.

60′ Cambio nel Vado: entra Lazzarini al posto di Abonckelet.

59′ Vado un po’ in ritardo nel pressing, Sesia si arrabbia con i suoi giocatori.

57′ Tremolada tenta il gol olimpico, direttamente dalla bandierina. Bellocci però devia sopra la traversa, ancora corner.

54′ Chance clamorosa per la Folgore Caratese. Binous va al cross basso per Forchignone che riceve sul secondo palo davanti alla porta ma non inquadra lo specchio. Si rimane sul 2-0.

51′ Occasione Vado! Progressione di Abonckelet che attraversa il campo centralmente, poi dall’esterno crossa verso Raffini. Il 9 colpisce, ma Salvalaggio blocca in deu tempi.

50′ I due subentrati si fanno subito notare. Lancio profondo per Gjonaj, sponda per Binous che calcia ma il pallone termina sopra la traversa.

47′ Si tratta di sostituzioni offensive per la squadra di Belmonte. In particolare, Gjonaj con 10 reti è stato il miglior marcatore della Folgore nel girone B di Serie D.

Si rientra in campo con due cambi per la Folgore Caratese: entrano Gjonaj e Binous. Si riparte con il pallone per i rossoblù.

Secondo Tempo

45+1′ Si chiude il primo tempo al Chittolina. Partita senza grandi emozioni, sbloccata e forse risolta dal Vado in cinque minuti. Si va all’intervallo sul 2-0.

41′ La Folgore risponde con un inserimento di Castellano e un cross di Bellia che viene però allontanato da Abonckelet.

39′ Raddoppia il Vado! De Rinaldis passa tra due avversari con un grande giocata, punta il fondo e poi serve a rimorchio Raffini che non sbaglia. 2-0 dei rossoblù!

35′ Gol del Vado! Discesa di Vita sulla sinistra, si inserisce Abonckelet in area e viene servito. Il 18 calcia con un sinistro a incrociare e trova il gol dell’1-0.

33′ Ammonito Alluci, è il primo giallo del match. Da quel fallo nasce una punizione in cui gli ospiti cercano Samotti sul secondo palo. Il 4 fa da sponda, ma Bellocci intercetta con i pugni.

31′ Punizione per la Folgore che non crea disturbo alla difesa rossoblù. Bellocci raccoglie il pallone e lo lancia di fretta per dar via a un contropiede, ma il pallone è impreciso e non trova compagni.

26′ Imbucata per Biondini che viene servito in area di rigore, Bellocci esce con un tempismo perfetto e respinge il tiro del calciatore ospite.

25′ Torna in avanti la Folgore Caratese con un blitz di Lops che poi cerca un cross basso ma trova una deviazione: calcio d’angolo.

23′ Partita dal ritmo non esattamente vivace. Clima piuttosto rilassato al Chittolina.

18′ Segna il Vado, ma il gol è annullato. Lancio strepitoso di Alfiero per De Rinaldis che va verso la porta, poi serve Vita che davanti al portiere non sbaglia. De Rinaldis però si trovava in posizione di fuorigioco.

16′ Alluci rischia il pasticcio in disimpegno servendo un pallone alto e orizzontale ad Alfiero. Bravo però il 32 a stoppare il pallone e poi subire fallo.

14′ Tremolada pericoloso su punizione, Bellocci riesce a deviare in corner.

12′ Contropiede ospite, Forchignone riceve e ha spazio per avanzare ma Alfiero recupera e gli chiude lo spazio per il tiro. Adesso il Vado si è abbassato di qualche metro.

10′ Provvidenziale anticipo di Abonckelet su Forchignone che avrebbe avuto la possibilità di calciare a botta sicura dal limite.

8′ La Folgore muove palla ma non riesce a sfondare. Il Vado è compatto e non concede la profondità agli avversari.

6′ Ottimo avvio dei padroni di casa. Innescato il movimento di Abonckelet sulla destra, poi il 18 finisce a terra in area ma l’arbitro lascia proseguire.

5′ Vado con il 4-3-3: Ciccone, Raffini e Vita nel tridente offensivo.

3′ Primo squillo dei padroni della casa che conquistano il primo calcio d’angolo della partita. Nessun pericolo però per la Folgore Caratese.

Si comincia con cinque minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Primo possesso per gli ospiti.

Primo Tempo

Prima dell’ingresso in campo, sfila al Chittolina la formazione rossoblù dei Giovanissimi Under 15 che sabato scorso ha vinto il titolo regionale.

Termina il riscaldamento delle due squadre, mentre il presidente Tarabotto è in campo a parlare con il figlio e il ds Paolo Mancuso. Breve “summit” dirigenziale e poi il via al match.

Vado – Folgore Caratese, le formazioni

Il Vado non rivoluziona l’undici di partenza ma apporta comunque quattro cambi rispetto a settimana scorsa. Modificata in toto la difesa “tipo” composta da Bondioli, Saltarelli e Gulinelli (già in panchina contro il Treviso). Non partono dall’inizio nemmeno Arras e Lazzarini.

Nella Folgore Caratese l’uomo da tenere maggiormente in considerazione è Luca Tremolada, classe ’91 con un ottimo passato in Serie B.

Vado: 22 Bellocci, 6 Pisanu, 9 Raffini, 10 Ciccone, 11 Vita, 18 Abonckelet, 20 De Rinaldis, 24 Lupinacci, 32 Alfiero, 88 Alluci, 97 Rosa. A disposizione: 1 Gattuso, 7 Arras, 8 Bussaglia, 14 Gulinelli, 17 Lazzarini, 21 Boldarin, 27 Cecchinato, 30 Lazzarini, 70 Stampi. Allenatore: Marco Sesia.

Folgore Caratese: 1 Salvalaggio, 4 Samotti, 6 Aprile, 8 Castellano, 10 Forchignone, 16 Campani, 17 Biondini, 20 Lops, 24 Bellia, 28 Tremolada, 99 Capelli. A disposizione: 12 Spada, 3 Scrivanti, 9 Gjonaj, 11 Pino, 13 Binous, 21 Masi, 23 Mutanda Kasongo, 32 Lepore, 44 Piantoni. Allenatore: Nicola Belmonte.

Vado – Folgore Caratese, l’avvicinamento

Sono giorni difficili per il Vado. Prima la questione stadio con il braccio di ferro tra società e Regione Liguria, poi l’addio con mister Sesia e infine le dichiarazioni del presidente Tarabotto che suggeriscono la mancata iscrizione in Serie C. Ore movimentate dunque sul fronte dirigenziale e burocratico, ora invece tocca ai protagonisti in campo chiudere in bellezza, almeno sotto questo punto di vista, la stagione.

Va dunque in scena il secondo appuntamento della Poule Scudetto, dopo il 3-3 della scorsa settimana con il Treviso. Oggi i rossoblù ospitano al Chittolina la Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello, volto del canale Sportitalia. Un appuntamento dunque di prestigio che può fermare o far continuare la stagione del Vado. La squadra allenata, ancora per poco, da Sesia infatti deve vincere per passare il turno. In caso di parità o sconfitta, invece, terminerebbe qui il 2025/2026.