Poule Scudetto Serie D, Vado beffato a Barletta: 2-1 per i pugliesi al 90′

Il Vado non balla in Puglia. La fortuna non sorride ai rossoblù che vengono beffati dal Barletta nella semifinale d’andata della Poule Scudetto. La squadra di Sesia perde 2-1 e dovrà ribaltare il risultato al ritorno per guadagnarsi il posto in finale.
Gara sfortunata perché i rossoblù passano in vantaggio al 24′ con un rigore trasformato da Vita ma il Barletta rimonta negli ultimi minuti di primo e secondo tempo. Al 41′ Lattanzio trova il gol dopo un errore in fase di costruzione da parte del Vado, mentre il raddoppio arriva al 90′. Infatti, pochi minuti dopo aver colpito un palo, Abonckelet con un’autorete sigla il 2-1 dei pugliesi.
Domenica prossima servirà vincere con due gol di scarto per passare il turno. In caso di vittoria invece con un gol di scarto non ci saranno supplementari, ma direttamente i calci di rigore. Intanto, l’andata dell’altra semifinale, tra Desenzano e Scafatese, è terminata 1-1.
Barletta – Vado, le formazioni
Barletta: Fernandes; Cancelli, Franco, Bizzotto, Ragone; Cerutti (66′ Guadalupi), Piarulli; Malagnino (72′ Dicuonzo), Lattanzio (77′ Malcore), Laringe (77′ Alma); Da Silva. A disposizione: Caputo, Basso, Bonnin, Fino, Martano. Allenatore: Paci.
Vado: Bellocci; Lupinacci (46′ Stampi), Mirko Lazzarini (62′ Bondioli), Saltarelli, Rosa; Ciccone (62′ Gulinelli), De Rinaldis, Abonckelet; Vita, Arras (81′ Pisanu), Raffini (71′ Alfiero). A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Cecchinato, Patrick Lazzarini. Allenatore: Sesia.