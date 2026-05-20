Pontelungo, ufficiale: Pietro Sansalone è il nuovo direttore sportivo

Albenga. Era nell’aria da settimane e questa mattina è arrivata l’ufficialità da parte del club: è Pietro Sansalone il nuovo direttore sportivo del Pontelungo. Per l’ex direttore del Ceriale si tratta di un ritorno, avendo svolto un’esperienza granata nell’annata 2020-2021. A lui il compito di formare la squadra della prossima stagione.

Il comunicato

Il Pontelungo 1949 comunica con grande soddisfazione il ritorno di Pietro Sansalone, che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo in vista della nuova stagione.

Per Pietro si tratta di un ritorno in granata, in una realtà che conosce bene e dove aveva già iniziato il proprio percorso dirigenziale nella stagione 2020-2021. Da quel momento è iniziata una crescita costante che lo ha portato, l’anno successivo, a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Ceriale, incarico mantenuto fino alla stagione 2023-2024.

Prima di intraprendere il percorso da dirigente, Sansalone ha vissuto una lunga carriera da calciatore nel ruolo di difensore centrale, vestendo le maglie di importanti società del comprensorio come Albenga, Laigueglia, Ceriale, Pietra Ligure e Finale. Tra le esperienze più significative quella con l’Alassio FC, con cui ha partecipato a una storica cavalcata culminata con la vittoria del campionato di Promozione e il record europeo di vittorie consecutive.

Nel 2021 ha inoltre conseguito l’abilitazione ufficiale da Direttore Sportivo organizzata da FIGC e A.Di.Se., riconoscimento che consente di svolgere l’attività fino alla Serie D.

Il ritorno di Pietro Sansalone rappresenta un tassello importante per il rafforzamento dell’area sportiva e per la costruzione del progetto futuro del Pontelungo 1949.

Bentornato Pietro e buon lavoro!