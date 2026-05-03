Ponte del Primo Maggio: lunghe code e disagi sulle autostrade liguri. Ecco i dettagli

Liguria. Agg ore 16.40: Sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno, segnalate code a tratti tra Andora e Savona, in direzione del capoluogo di provincia, causa traffico intenso.

Sulla A10, nel tratto di autostrade.it, è segnalata coda tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso, direzione Genova. Tempo di percorrenza: 62 minuti (+52′). Inoltre coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso, direzione Ventimiglia. Tempo di percorrenza: 20 minuti (+15′).

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso, direzione Gravellona. Tempo di percorrenza: 45 minuti (+16′).

Sulla A7 Serravalle-Genova: incidente risolto ma permangono code causa lavori, direzione Milano. Coda di 8 km tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone per lavori. Tempo di percorrenza: 58 minuti (+36′). Coda di 2 km tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia per lavori. Tempo di percorrenza: 24 minuti (+10′).

Fine aggiornamento

Nonostante l’assenza di cantieri (o quasi) sulle tratte autostradali lungo le Riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo del 1 Maggio, la situazione però non cambia di molto.

Era prevista una giornata da bollino rosso quella di oggi, domenica 3 maggio, e già dalle prime ore della mattinata la previsione non è stata smentita. Infatti sulle autostrade della Liguria ci sono già diversi chilometri di coda da Ventimiglia a Sarzana. Insomma un ponte all’insegna delle code dato che anche la giornata di venerdì 1 maggio ha visto diversi chilometri di coda sulle autostrade liguri.

Complice il fatto che alcuni cantieri non sono stati tolti (e il tempo nuvoloso) tanti gli automobilisti che si trovano incolonnati al momento in cui stiamo scrivendo (ore 14)

Ci sono diversi cantieri che sono rimasti attivi e che stanno creando non pochi problemi.

I dettagli

Sulla A10, nel tratto di autostrade.it, è segnalata coda tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso, direzione Genova. Tempo di percorrenza: 47 minuti (+38′).

Sulla A10, nel tratto di Concessioni del Tirreno, segnalate code a tratti tra Andora e Savona, in direzione del capoluogo di provincia, causa traffico intenso.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso, direzione Gravellona. Tempo di percorrenza: 36′ (+16′).

Sulla A7 Serravalle-Genova: tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone, verso Milano, segnaliamo 7 km di coda a causa di un incidente già risolto al km 105. In alternativa, il sito di autostrade, solo ai veicoli leggeri consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi di rientrare in autostrada a Isola del Cantone. Per chi proviene dalle riviere e per i camion diretti a Milano consiglia di percorrere l’A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. Tempo di percorrenza: 107′ minuti (+86′).

Inoltre sempre sulla A7, ma direzione Genova, coda di 1 km tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia sempre per incidente. Tempo di percorrenza: 18 minuti (+12′).