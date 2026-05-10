La Cairese retrocede in Eccellenza: i gialloblù giocano per il pari ma l’Asti si impone 1-0

Cairese 0 – Asti 1 (82′ Podestà)

La Cairese retrocede in Eccellenza dopo due stagioni in Serie D. L’Asti si è imposto 1-0 al Cesare Brin con un eurogoal di Podestà a meno di dieci dal termine. L’attaccante ha scagliato il pallone all’incrocio dei pali a seguito di un corner. La partita è stata bloccata come normale che sia quando la posta in palio è così alta. Tuttavia, la Cairese ha fatto troppo poco per vincerla. Appena un tiro di Gulli nel primo tempo e qualche situazione nella ripresa. L’impressione è che i gialloblù stessero giocando più per il pareggio che per provare a chiudere i discorsi segnando. La “x” avrebbe però regalato la salvezza solo al termine dei supplementari. E quando si gioca col fuoco, il rischio di bruciarsi diventa alto. Di fatto, la Cairese di mister Floris, dopo un girone di ritorno con un ritmo quasi playoff, ha perso tre playout di fila perdendo le gare delicate in campionato contro Club Milano e Gozzano prima dello scontro diretto odierno.

La cronaca minuto per minuto

98′ La Cairese retrocede in Eccellenza.

97′ Rasoiata di Deseri dal limite. Brustolin para.

94′ Succede di tutto. Espulso Scarrone per una gomitata.

93′ Turone sponda per Gabriel Graziani. Pallone altissimo.

90′ Cinque di recupero.

89′ Attacco alla disperata della Cairese, pallone in mezzo. Nel groviglio di maglie c’è un colpo di testa ma il pallone è sopra alla traversa. Cairese vicina a un’amarissima retrocessione.

87′ La Cairese si riversa in area ma nulla di fatto. Intanto, Turone per Castiglia e Vignaroli per Federico. Nell’Asti, esce Toldo ed entra Cirillo.

86′ Ora il cronometro che scorre è amico dell’Asti, che perde tempo nei pressi della bandierina del corner.

84′ I gialloblù hanno giocato tutta la gare per il pareggio, ora sono costretti a fare una partita a cui non erano preparati. Questa l’impressione.

83′ Gabriel Graziani per Gargiulo nella Cairese.

82′ Asti in vantaggio! I piemontesi battono il corner verso il limite dell’area dove Podestà tutto solo calcia al volo spedendo direttamente sotto all’incrocio. Gran goal che gela il Brin.

81′ Brivido Cairese. Appena dentro l’area, Podestà calcia bene un pallone spiovente. Palla deviata in angolo.

77′ Graziani si accentra, dribbla e tira dalla distanza. Conclusione strozzata che finisce sul fondo.

75′ Enorme chance Cairese! Anselmo entra in area e crossa sul secondo palo. Troppo forte il passaggio per Jebbar che non ci arriva. Avrebbe depositato in rete a porta praticamente sguarnita.

74′ Veementi proteste della Cairese contro il quarto uomo per non aver segnalato un presunto colpo al volto irregolare di Gjura (già ammonito) ai danni di Thomas Graziani poi rimasto a terra.

72′ Cambio nell’Asti: Ferrari al posto di Garcia.

71′ Azione insistita della Cairese. Graziani sterza benissimo sul fondo mandando a terra l’avversario. Crossa bene nell’area piccola. Ropolo di testa salva l’Asti prolungando il pallone.

68′ Bresciani avanza centralmente come un coltello nel burro ma Gargiulo ci mette una pezza spazzando prima che succeda il patatrac.

67′ Ancora un cambio per la Cairese: Thomas Graziani al posto di Spatari. Non cambia modulo Floris, rimane con il 3-5-2.

65′ Fallo duro di Boveri all’altezza del cerchio di centrocampo. Il difensore esce in ritardo e rimedia l’ammonizione.

64′ Cambio obbligato: Giorcelli esce zoppicando, entra Scarrone. Nell’Asti, Bresciani entra al posto di Sacco.

62′ Giorcelli perde palla a centrocampo. L’Asti prova a ripartire in verticale e va filtrante per Mazzucco, ma Cat Berro esce in anticipo e blocca. Rimane a terra Giorcelli.

59′ Cairese troppo timorosa. Al posto di crossare, Jebbar prima e Sancinito poi preferiscono il retropassaggio e alla fine, tornati all’indietro oltre alla metà campo, i gialloblù perdono il pallone.

57′ Due cambi nell’Asti: Toma out, entra Larotonda. Entra anche Mazzucco per l’ammonito Soplantai.

55′ La Cairese lotta ma lascia a desiderare dal punto di vista della manovra. Non che l’Asti stia incantando. Ma l’impressione è che i gialloblù possano con un po’ più di coraggio provare a pungere. Un goal metterebbe infatti quasi in ghiaccio la salvezza.

54′ Conclusione di Castiglia dalla distanza. Centrale ma forte. Brustolin blocca in due tempi.

51′ Primo giallo per Gjura dell’Asti. Fallo su Castiglia a metà campo.

49′ Cross del solito Podestà, Giorcelli svetta e libera l’area.

47′ Gargiulo svirgola regalano palla a Podestà, che verticalizza subito per Toldo. Pallone però troppo lungo.

46′ Si riparte senza cambi.

Secondo tempo

45′ Si conclude 0 a 0 un primo tempo avaro di emozioni.

40′ Sancinito intercetta un pallone e dà il via al contropiede. Poi passa in verticale ma Jebbar non taglia. Pallone comodo per Brustolin.

35′ Occasione Asti! Cross di Podestà dal fondo sulla sinistra, Podestà calcia all’altezza del secondo palo. Non imprime molta forza ma in ogni caso Giorcelli è ben appostato e spazza l’area.

33′ Podestà calcia al volo in area. Boveri respinge col corpo. Tiepide proteste astigiane per un presunto tocco irregolare col braccio.

32′ Boveri calcia una punizione direttamente in porta rasoterra. Palla fuori.

30′ Squillo Cairese! Grandissimo spunto di Federico che di forza spinge palla al piede sulla fascia portandosi a spasso Toma. Riesce a crossare, la difesa respinge. Botta di Gulli dal limite che costringe Brustolin a respingere in tuffo.

26′ Castiglia filtrante per Federico, cross al centro interessante ma il pallone carambola su Spatari che non riesce a farne buon uso e la difesa spazza. Poco dopo, ancora un pallone messo al centro, arriva dall’altra parte Anselmo che calcia potente al volo ma spedisce altissimo.

24′ Spatari e Jebbar lottano al limite dell’area. Il pallone rimane nei piedi di quest’ultimo che però strozza il tiro. Brustolin osserva il tiro uscire lentamente sul fondo.

23′ Ritmi bassi, cross di Jebbar ma non ci sono compagni nei pressi dell’area piccola. Duello frequente tra Spatari e il centrale difensivo Soplantai. Già in due occasioni la punta gialloblù ha conquistato una punizione.

20′ Cross teso di Anselmo. Spatari spalle alla porta prova a colpire in qualche modo ma il pallone termine abbondantemente alto.

14′ Cairese aggressiva nei contrasti. Castiglia sradica il pallone a Toldo che rimane a terra. L’azione prosegue ma la Cairese non conclude. Toldo si rialza prontamente.

8′ Punizione dalla destra messa al centro dall’Asti. Cat Berro mette fuori con i pugni. Garcia prova a calciare dal limite ma spara alto.

Modulo 3-5-2 per la Cairese. Asti col 4-3-3.

6′ Cross al centro di Federico per Spatari, l’attaccante non riesce a colpire di testa. Palla sul fondo.

1′ Si parte. Asti incaricato del calcio di inizio. Piemontesi in completo bianco con bande verticali rosse. Tradizionale divisa gialloblù per i padroni di casa.

Primo tempo

Regolamento playout: la Cairese è salva se vince entro nei 90′ o se almeno pareggia nei 120′.

Cairese: 1 Cat Berro; 4 Boveri, 16 Giorcelli, 20 Gargiulo; 11 Anselmo, 8 Gulli, 21 Castiglia, 27 Federico, 24 Sancinito; 7 Jebbar, 10 Spatari. A disposizione: 1 Ceppi, 5 Scarrone, 6 Turone, 14 Zanon, 15 Deseri, 17 Graziani Gabriel, 25 Graziani Thomas, 29 Vignaroli, 30 Piacenza. Allenatore: Roberto Floris.

Asti: 1 Brustolin, 3 Ropolo, 4 Toma, 5 Gjura, 6 Isoldi, 8 Gatto, 9 Toldo, 16 Soplantai, 27 Garcia, 72 Podestà, 73 Sacco. A disposizione: 22 Costantino, 7 Bresciani, 10 Larotonda, 11 Ferrari, 17 Mana, 29 Vassallo, 33 Di Maira, 34 Cirillo, 45 Mazzucco. Allenatore: Francesco Buglio.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo. Assistenti: Casale di Formia e Stotani di Viterbo. IV ufficiale: Pasquetto di Crema.

Al Cesare Brin di Cairo Montenotte la Cairese si gioca non solo la stagione ma un triennio in novanta minuti più eventuali supplementari. L’obiettivo della famiglia Boveri, proprietaria anche del Novara, era rendere i gialloblù una realtà stabile in Serie D. Potenziale economico di rilievo che non si è tradotto, però, in un percorso lineare. Tortuose le circostanze che hanno portato alla vittoria in Eccellenza, grande cavalcata playoff ma regular season piena di intoppi. L’anno scorso, al primo anno in quarta serie, una salvezza ai playout col Chieri. Quest’anno doveva essere una stagione tranquilla. Ma anche in questo caso qualcosa non ha funzionato, specialmente a inizio anno. Con l’arrivo di Floris la squadra ha tenuto nel girone di ritorno un ritmo quasi da playoff, ma gli scivoloni contro Club Milano e Gozzano nel finale, in parte fin fisiologici, hanno costretto il club all’ennesimo finale col fiato sospeso. Il rischio è, come nel Monopoli, di ritornare dal via dopo tanti sforzi. La squadra, però, ha dimostrato di avere le soluzioni per giocarsela con tutti e, obiettivamente, di non meritare di scendere di categoria. Ecco perché un’eventuale retrocessione farebbe ancora più male. L’Asti ha perso all’ultima giornata 4-1 contro il Club Milano, ma in precedenza aveva inanellato sei risultati utili consecutivi.