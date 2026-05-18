Più tutele e più attrattività: perché il welfare aziendale interessa alle imprese del territorio

Tra difficoltà di reperimento, popolazione che invecchia e costi da governare, le imprese liguri guardano sempre più ai servizi per i dipendenti.

Perché oggi il tema pesa davvero nel territorio ligure

Perché il mercato del lavoro è più selettivo e trattenere persone affidabili è diventato decisivo. In provincia di Savona, secondo il report Excelsior 2025 della Camera di Commercio Riviere di Liguria, le entrate previste sono 24.690 e la difficoltà di reperimento raggiunge il 46%. L’area della produzione di beni ed erogazione del servizio assorbe 13.140 ingressi, pari al 53,2% del totale, mentre tra i settori spiccano i servizi di alloggio e ristorazione con 8.130 entrate previste. Nello stesso tempo, a fine 2024 le imprese attive in provincia risultano 25.232, su 133.224 in tutta la Liguria. In un sistema produttivo così diffuso, anche una quota contenuta di turnover, assenze o rinunce può avere un impatto molto concreto sull’operatività quotidiana.

Che cosa comprende davvero un piano di welfare

Comprende strumenti che aiutano il lavoratore nella vita quotidiana e, indirettamente, aiutano l’azienda a funzionare meglio. Non si parla soltanto di buoni pasto o premi una tantum. Rientrano in questo perimetro la sanità integrativa, i servizi di assistenza, il sostegno alla genitorialità, la flessibilità oraria, i permessi aggiuntivi, la mobilità, i rimborsi per alcune spese e altre misure previste dalla normativa. La cornice fiscale di riferimento resta l’articolo 51 del TUIR, che disciplina i beni e i servizi che, a determinate condizioni, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questo è uno dei motivi per cui molte PMI osservano il tema con maggiore attenzione: il welfare non è soltanto un gesto di attenzione verso il personale, ma uno strumento organizzativo che può essere costruito in modo coerente con i conti aziendali.

Perché tutele e attrattività oggi vanno insieme

Perché chi lavora giudica l’impresa anche da come affronta salute, conciliazione e carichi familiari. Il VII Rapporto Censis-Eudaimon mostra che l’81,8% degli occupati conosce il welfare aziendale, l’84,2% ritiene importante introdurlo o potenziarlo nella propria impresa e il 79,5% apprezzerebbe un aumento retributivo sotto forma di prestazioni di welfare. Ancora più interessante è il dato sulla personalizzazione: l’89,2% vorrebbe offerte modulate sulle esigenze del singolo, mentre il 79,3% giudica utile una gestione tramite app. Per le imprese del territorio questo significa una cosa semplice: un piano ben pensato può rafforzare l’attrattività verso chi deve scegliere dove lavorare e migliorare la permanenza di chi è già in azienda.

Quali misure stanno crescendo di più nelle PMI

Stanno crescendo soprattutto quelle che risolvono problemi concreti. Il Rapporto Welfare Index PMI 2024 segnala che la quota di imprese con un livello alto o molto alto di welfare è salita dal 10,3% al 33,3% in otto anni, mentre quelle con un livello almeno medio hanno raggiunto il 74,5%. Sul piano delle iniziative più diffuse, il 43,4% delle imprese attua almeno una misura di sanità integrativa e il 30,8% offre almeno un servizio di assistenza. Nell’area della conciliazione, la flessibilità oraria oltre quella contrattuale riguarda il 41,3% delle imprese, lo smart working il 21,4% e l’integrazione completa del congedo di maternità o paternità il 21,6%. Questi numeri aiutano a capire che il fenomeno non riguarda più una minoranza di aziende strutturate: riguarda sempre più spesso anche le piccole e medie imprese che cercano strumenti pratici, sostenibili e percepiti come utili dai dipendenti.

Come si può partire senza appesantire la gestione

Si può partire in modo graduale, scegliendo pochi strumenti chiari e facili da usare. Per molte imprese il punto non è accumulare benefit, ma selezionare quelli che hanno un’utilità reale e che non scaricano troppa complessità sull’amministrazione interna. Per questo diverse aziende si affidano a piattaforme di welfare per aziende capaci di riunire in un unico sistema buoni pasto, buoni acquisto, flexible benefit, come Welfare Pellegrini, che sul proprio sito si presenta come partner per il benessere in azienda, attivo dal 1965 e con un’offerta rivolta a imprese di settori e dimensioni differenti. Il vantaggio, per una PMI, è soprattutto operativo: semplificare la fruizione per i dipendenti e mantenere più ordinata la gestione del piano.

Perché questo tema in Liguria è destinato a restare centrale

Perché il contesto demografico rende il lavoro sempre più prezioso. I dati Istat sul Censimento permanente della popolazione mostrano che la Liguria conta 1.509.140 residenti, ha un’età media di 49,5 anni e un indice di vecchiaia di 276,6; Savona, in questo quadro, presenta la struttura demografica più anziana della regione, con età media di 50,3 anni e indice di vecchiaia di 298,6. Una popolazione più anziana, insieme alla difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese, rende più evidente il valore di strumenti che aiutano a tenere le persone al lavoro in condizioni migliori. Anche le evidenze internazionali vanno in questa direzione: l’OCSE collega il benessere dei lavoratori a produttività e assenteismo, mentre Eurofound rileva che politiche efficaci di conciliazione possono migliorare performance, reclutamento, retention ed efficienza del tempo. Per le imprese liguri, quindi, la questione non è offrire qualcosa in più per immagine. La questione è capire quali tutele aiutano davvero a restare competitivi in un territorio dove trovare e trattenere persone sta diventando sempre più complesso.

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