Piastrelle decorative per finanziare il restauro dell’oratorio di Santa Caterina: l’iniziata solidale della Confraternita degli Oratori Riuniti

Spotorno. La Confraternita degli Oratori Riuniti della Santissima Annunziata e Santa Caterina di Spotorno ha dato il via ad un’iniziativa per finanziare i lavori di restauro dell’oratorio di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto in vico Santa Caterina.

Come spiega il priore pro tempore della Confraternita Gianni Rosa, l’interno dell’edificio “necessita ora di un urgente restauro conservativo, per non aggravarne maggiormente il degrado. Purtroppo la Confraternita, gestita da volontari, non ha le possibilità di affrontare economicamente l’intervento, che ha un costo complessivo di 180 mila euro (così come indicato nei progetti redatti dagli architetti e approvati dalla Soprintendenza”.

Per questo motivo il sodalizio ha deciso di realizzare una serie di piastrelle decorative che ritraggono la facciata dell’oratorio: “E’ possibile acquistare le piastrelle con un’offerta minima di 50 euro. In questo modo si farà una buona azione e si contribuirà concretamente al restauro dell’oratorio. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per mantenere e conservare le opere d’arte, i quadri, i crocifissi e tutti gli altri elementi decorativi pregiati dell’oratorio che ospita anche un presepe di statuine di ceramica realizzate, come le piastrelle, dal Centro Sociale Anziani di Spotorno”.

Per informazioni è possibile inviare una mail a oratorio spotorno@libero.it o telefonare ai numeri 334.2556105 o 348.4908411. Chi lo desidera, può effettuare una donazione sull’Iban IT12S0538749500000047353237.