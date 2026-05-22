Piaggio Aerospace Baykar, Uilm Savona: “Preoccupazione sul cambio ai vertici, droni e nuovi ordini fermi al palo”

Villanova d’Albenga. Anche la Uilm di Savona rilancia le forti preoccupazioni espresse dalle organizzazione sindacali di categoria in merito alla situazione di Piaggio Aerospace Baykar. Sul tavolo, oltre alle questioni industriali e occupazionali non risolte, il cambio ai vertici aziendali e nel ruolo di amministratore delegato, a solo un anno dall’acquisto ufficiale dell’azienda aeronautica da parte del gruppo turco.

“Inutile dire che quando un’azienda cambia un amministratore delegato, fa riflettere e fa pensare se sta cambiando la strategia industriale. E’, appunto, passato un anno e non vediamo nuove assunzioni, nè nuovi carichi di lavoro per i siti produttivi” afferma il segretario provinciale Patrizio Lai.

“La richiesta di un incontro al Ministero è importante per capire esattamente cosa vuole fare veramente l’azienda, sia sul piano industriale quanto sugli investimenti. Forte è la nostra preoccupazione anche sulla produzione di droni, che di fatto non è mai decollata…” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Abbiamo bisogno di certezze e chiarezza“.

“E non dimentichiamo che abbiamo anche la Laer H, che potrebbe soffrire di questo ritardo in nuovi ordinativi. Per questo ci auguriamo di ricevere la data dell’incontro al Ministero prima possibile. Ricordo che c’è bisogno di assumere nuove figure professionali e riassettare, quindi, l’ambito occupazionale e lavorativo del personale e delle maestranze” conclude il segretario Lai.