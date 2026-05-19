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Bollettino

Peste Suina Africana, in Liguria 13 nuovi positivi tra i cinghiali: 5 in provincia di Savona

Il totale dei positivi sale a 2.111 casi. Invariati a 810 in Piemonte, salgono a 1.301 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

Generico maggio 2026

Liguria. Peste Suina Africana, in Liguria sono state riscontrate 13 nuove positività sui cinghiali: 8 in provincia di Genova, 4 a Genova (288 in totale), 4 a Zoagli (8); 5 in provincia di Savona, 4 a Piana Crixia (9), una a Sassello (78). Il totale in regione sale a 1.311 casi.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 810 positivi.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.

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