PD Varazze, congresso all’unanimità: eletti Parrinello e Alluto

Varazze. Questa mattina, presso il circolo del Partito Democratico di Varazze, si è svolto il congresso cittadino e provinciale per l’elezione dei nuovi segretari. L’esito del voto ha portato all’elezione all’unanimità di Emanuele Parrinello come segretario provinciale e Giulio Alluto come segretario cittadino.

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre presentata la linea politica che il circolo intende seguire in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, con un intervento programmatico che delinea visione, alleanze e priorità per la città.

Di seguito viene riportato integralmente il manifesto politico presentato durante il congresso.

Mi candido alla guida del nostro circolo con un profondo senso di responsabilità, ma soprattutto con una certezza: il Partito Democratico non deve essere un luogo di pura testimonianza, ma il motore del cambiamento della nostra città.

Il congresso cittadino che stiamo celebrando oggi non è un semplice rito interno. È lo spazio in cui definiamo chi vogliamo essere e dove vogliamo andare.

L’esperienza vissuta all’interno di Essere Varazze non ha portato i frutti attesi ma ha “surgelato” il nostro circolo, non ha portato nuovi iscritti e nuove energie ma, al contrario, stava per eliminare totalmente i militanti e l’azione politica del partito democratico a Varazze.

Occorre riprendere la nostra autonomia e ricreare le condizioni per essere protagonisti: non abbiamo bisogno di una lista civica “telecomandata” da un consigliere regionale di centrodestra perché, come dimostrato nei fatti, non porta da nessuna parte ed anzi, porta allo sgretolamento e alla divisione delle forze del centro

sinistra a Varazze.

La linea politica che vi propongo mette al centro l’apertura, l’ascolto e il coraggio dell’unità. La nostra visione per Varazze: Una grande alleanza civica.

Davanti a noi abbiamo una sfida cruciale: le prossime elezioni comunali. Una sfida che non possiamo e non vogliamo affrontare da soli, chiusi nel nostro perimetro identitario. Varazze ha bisogno di una svolta, e per costruirla serve un progetto ampio, inclusivo, capace di parlare al cuore e alla testa dei nostri concittadini.

Per questo, la nostra proposta per le prossime amministrative è chiara: il Partito Democratico sarà protagonista all’interno di una lista civica aperta e plurale ma in grado di esprimere i valori e le idee del centro – sinistra in modo chiaro.

Non faremo un passo indietro rispetto ai nostri valori; faremo un passo in avanti verso la società civile.

Dobbiamo ricreare una alleanza sincera e profonda con:

Il mondo del volontariato e del terzo settore: l’anima solidale di Varazze, che ogni giorno arriva dove le istituzioni faticano ad arrivare.

Le categorie economiche e produttive: i commercianti, gli artigiani, gli operatori turistici e balneari, i professionisti. Chi crea lavoro e ricchezza sul nostro territorio deve trovare in noi un interlocutore credibile, attento e pronto a sostenere lo sviluppo locale.

La cittadinanza attiva: tutte quelle donne, quegli uomini e quei giovani che amano Varazze e vogliono mettere le proprie competenze a disposizione della collettività, senza necessariamente avere una tessera di partito in tasca.

Dobbiamo iniziare a progettare il nostro futuro per avere:

una Varazze solidale e inclusiva.

Nessuno deve essere lasciato indietro. Dobbiamo ripensare i servizi sociosanitari sul territorio, sostenere le famiglie, i giovani che cercano casa e gli anziani, che rappresentano una quota importante della nostra popolazione. Vogliamo una città inclusiva, dove il benessere non sia un privilegio di pochi, ma un diritto garantito a tutti attraverso una rete di protezione sociale forte, costruita a quattro mani con le associazioni di volontariato.

una Varazze economicamente dinamica.

Il turismo è il nostro motore, ma deve essere integrato da una visione economica che duri tutto l’anno. Serve una programmazione culturale e sportiva destagionalizzata, un piano di rilancio del commercio di vicinato e una burocrazia comunale che sia un’alleata di chi investe, non un ostacolo. Dobbiamo valorizzare il nostro borgo, le nostre frazioni e la nostra costa, creando lavoro di qualità e trattenendo i nostri giovani.

una Varazze sostenibile.

Viviamo in un territorio straordinario, stretto tra il mare con il suo Santuario dei Cetacei e lo splendido entroterra del Parco del Beigua. Questo patrimonio va protetto e valorizzato. La transizione ecologica per noi non è uno slogan, ma una necessità pratica: significa cura del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico, mobilità sostenibile, efficientamento energetico degli edifici pubblici, comunità energetiche e una gestione dei rifiuti moderna. Dobbiamo rendere Varazze una città resiliente e all’avanguardia nella tutela dell’ambiente.

Mettiamoci in cammino!

Cari amici, il circolo del PD che ho in mente è un luogo aperto, dove il confronto è un valore e mai un problema. Un circolo che sta in mezzo alla gente, nei quartieri, nelle frazioni, ascoltando i problemi quotidiani e trasformandoli in proposte politiche.

La sfida delle comunali è a portata di mano, ma richiede il lavoro di ciascuno di voi. Non basta un segretario, serve una squadra. Serve l’orgoglio di essere democratici e la generosità di saper tendere la mano a chi, pur non venendo dalla nostra storia, condivide il nostro amore per Varazze e il desiderio di vederla rinascere.

Mettiamoci in cammino insieme, con entusiasmo, coraggio e una visione chiara. Costruiamo la Varazze del futuro.

Buon congresso a tutti noi! Viva il Partito Democratico, viva Varazze!