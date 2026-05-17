PD: Giovanni Liscio nuovo segretario di Pietra Ligure e della Val Maremola

Nella mattinata di ieri si è tenuto il congresso del Circolo del PD di Pietra Ligure e della Val Maremola. La segretaria uscente, Silvana Mazza, ha terminato il proprio mandato e Giovanni Liscio, capogruppo di maggioranza in Cconsiglio comunale, è stato eletto all’unanimità quale nuovo segretario.

“Desidero ringraziare tutti gli iscritti del circolo PD di Pietra Ligure e della Val Maremola per la fiducia conferitami quest’oggi – ha detto il neo segretario cittadino -. Un grazie particolare a Silvana Mazza per il lavoro instancabile fatto in questi anni. Grazie al segretario provinciale Emanuele Parrinello e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e spinto verso questa nuova esperienza. In particolar modo Marisa Pastorino. Grazie ad Alice Boetto, giovane medico che si è resa disponibile a dare una mano per la rappresentanza provinciale”.

“Fare politica a livello locale è diventato difficile. I partiti hanno perso, nei decenni, il loro appeal sul territorio, soprattutto verso le nuove generazioni ed è soprattutto verso i giovani che va rivolta maggiore attenzione, auspicando un crescente interesse verso la politica di prossimità. Non c’è più il fermento e il coinvolgimento che si poteva respirare nelle sezioni nei decenni scorsi. Tornare a quelle stagioni è da libro dei sogni e recuperare voglia e credibilità diventa sempre più difficile ma non impossibile Tuttavia è necessario e dovuto, far sentire la propria presenza, soprattutto quando, all’attività politica, si affianca quella di amministratore comunale come nel mio caso”.

“Le tematiche socio culturali, fatte di lavoro e inclusione sociale, non mancano ed è da lì che si deve ripartire se si vuole tornare davvero in mezzo alla gente. Saper coniugare politica e civismo, è una necessità imprescindibile dei giorni nostri. Senza chiusure. Anche per questo motivo che, come circolo PD, abbiamo sempre sostenuto l’attuale amministrazione comunale, benché avesse una connotazione civica ben definita, senza ingerenze particolari ma piuttosto con un supporto costruttivo e prezioso, dove i ruoli dei due componenti del circolo in maggioranza hanno un valore particolare per la vita amministrativa della nostra città. Spero che con il contributo di tutti, si possa veramente costruire qualcosa di importante”.

Commenta il segretario provinciale Emanuele Parrinello: “Ringrazio Silvana Mazza per il grande lavoro svolto in questi anni e per quello che farà ancora in altra veste. Faccio i miei migliori auguri a Giovanni Liscio, persona di grandi capacità che certamente ricoprirà al meglio il nuovo ruolo. La Federazione provinciale sarà sempre pronta a sostenere e supportare il Circolo”.