Passaggio del Giro d’Italia ad Albenga: ecco le modifiche alla viabilità e ai servizi

Agg. ore 13.00. Il Giro d’Italia cambia percorso ad Albenga e passa nel centro città (QUI i dettagli).

Albenga. La Città di Albenga informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 21 maggio il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della 12ª tappa del Giro d’Italia “Imperia – Novi Ligure”. L’ingresso della gara nel territorio comunale è previsto alle ore 14.03.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza pubblica, il divieto di transito veicolare lungo il percorso sarà attuato a partire dalle ore 11.30. La circolazione verrà progressivamente riattivata dopo il passaggio del veicolo indicante il “Fine Corsa”.

Si invitano cittadini e automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti, utilizzare percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente sul territorio. Si avvisa che il front office del Comando della Polizia Locale chiuderà alle ore 10.30.

Gli agenti saranno infatti impegnati nei servizi di viabilità e sicurezza in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Il sindaco ha inoltre emesso ordinanza di sospensione delle attività didattiche dalle ore 10.30 nelle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado nelle quali l’uscita degli studenti sia ordinariamente prevista entro le 14.30. Nessuna limitazione viene stabilita per le scuole nelle quali l’uscita degli studenti sia ordinariamente successiva alle 14.30.