Panchina Cairese: per l’Eccellenza idee Buttu, Merlo e Corradi

Cairo Montenotte. In casa Cairese si sta programmando la prossima stagione. Il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie D, un epilogo che pochi addetti ai lavori si sarebbero aspettati, per provare a rifarsi in Eccellenza. Uno dei primi temi vagliati è quello dell’allenatore.

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma Roberto Floris non dovrebbe continuare ad essere l’allenatore dei gialloblù anche nella categoria inferiore. Quindi ecco spuntare i primi rumors sui possibili nomi che potrebbero fare al caso della Cairese.

Il primo è quello di Pietro Buttu, che in carriera ha vinto tre campionati di Eccellenza (con Finale, Albenga e Imperia). Il tecnico ingauno è entrato ufficialmente sul mercato dalla settimana scorsa, da quando ha concluso l’esperienza a Derthona. Il secondo è Alberto Corradi, tanti anni alla guida dell’Arenzano e l’ultimo anno in forza al Campomorone, con il quale ha sfiorato la vittoria dei playoff regionali. Un altro profilo che circola come possibile idea è quello di Alberto Merlo, l’allenatore che ha portato l’Alessandria in Serie D che però ha deciso di puntare sul mister del Vado Marco Sesia.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che questi profili siano molto attenzionati dal club gialloblù (Corradi è seguito anche dalla Carcarese).