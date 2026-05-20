Pallapugno: Bormidese battuta in Serie B e in C1, stop anche per la Don Dagnino

Bormida. Dalla Serie A ai Pulcini, ecco tutti i risultati delle partite giocate nei giorni scorsi e le classifiche aggiornate.

Serie A Banca d’Alba – Quinta giornata

Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-5

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4

Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-1

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Gottasecca 8-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-3

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 5; Terre del Barolo Albese 4; Gottasecca 3; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 2; Olivieri Opere Edili Duseu, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Araldica Castagnole 1.

Serie B – Settima giornata

Speb-Amici del Castello rinviata a sabato 30 maggio ore 20.30

Benese-Prodeo Chiusavecchia 8-9

Valle Bormida-Centro Incontri Us Gallese 9-5

Pieve di Teco-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-8

Castiglia Costruzioni Bormidese-Virtus Langhe 5-9

Castiati Neivese-Officine Pesce Bubbio 9-2

Riposa: Alusic Merlese

Classifica: Castiati Neivese 6; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5; Speb, Virtus Langhe, Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 4; Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco e Alusic Merlese 3; Benese e Amici del Castello 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0.

Serie C1 – Quinta giornata

Gottasecca-Don Dagnino 9-3

Virtus Langhe-Subalcuneo 9-6

Bormidese-Monticellese 3-9

Castiati Castagnole-San Biagio 9-6

Ceva-Pro Paschese 9-8

Duseu-Ricca 7-9

Classifica: Gottasecca 5; Monticellese e Castiati Castagnole 4; Pro Paschese, Ceva, Ricca e Virtus Langhe 3; Duseu e San Biagio 2; Don Dagnino 1; Bormidese e Subalcuneo 0.

Serie C2 Girone A – Quarta giornata

Augusto Manzo-Valle Bormida 9-0 forfait medico

Abrigo Croma Ricca-Pieve di Teco rinviata a giovedì 21 maggio ore 21

Taggese-Pro Spigno 4-9

Riposa: Global Sped Neivese

Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 3; Augusto Manzo 2; Abrigo Croma Ricca, Valle Bormida e Taggese 1; Pieve di Teco 0.

Serie C2 Girone B – Prima giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6-9

Monastero Dronero-Valle Grana Caraglio 9-5

Peveragno-Benese 4-9

Classifica: Benese, Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Valle Grana Caraglio, e Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Blu

Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso

Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo1.

Under 21 – Quarta giornata

Pro Paschese-Albese 9-3

Virtus Langhe B-Subalcuneo 6-9

Bubbio-Virtus Langhe A rinviata a giovedì 21 maggio ore 20.30

Merlese-San Leonardo 9-6

Araldica Castagnole-Cortemilia 9-7

Classifica: Pro Paschese e Subalcuneo 3; Bubbio, Cortemilia, San Leonardo, Merlese, Albese e Araldica Castagnole 2; Virtus Langhe A, 1; Virtus Langhe B 0.

Allievi Girone A – Terza giornata

Amici del Castello-San Leonardo 4-8

Ricca-Speb 8-5

Subalcuneo B-Don Dagnino 3-8

Riposa: Pro Paschese A

Classifica: Ricca, San Leonardo, Don Dagnino e Speb 2; Subalcuneo B 1; Pro Paschese A e Amici del Castello 0.

Coppa Italia Allievi Girone Blu – Terza giornata di qualificazione

San Biagio-Pro Paschese B 0-8

Riposa: Bormidese

Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso – Terza giornata di qualificazione

Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-0

Riposa: Ceva

Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.

Esordienti Girone A – Terza giornata

Valle Bormida-Ceva 7-0

Pro Paschese B-Merlese B rinviata a mercoledì 27 maggio ore 18.30

Alta Langa-Araldica Castagnole 7-1

Ricca-San Leonardo 7-2

Riposa: Neivese A

Classifica: Ricca 3; Pro Paschese B, Neivese A e Valle Bormida 2; San Leonardo, Alta Langa 1; Merlese B, Araldica Castagnole e Ceva 0.

Esordienti Girone B – Terza giornata

Pro Paschese A-Albese B 7-4

Albese A-Amici del Castello 7-0

Merlese A-Don Dagnino 7-4

Neivese C-Neivese B 1-7

Riposa: Cortemilia

Classifica: Albese A 3; Cortemilia, Merlese A e Neivese C 2; Don Dagnino, Neivese B e Pro Paschese A 1; Albese B e Amici del Castello 0.

Pulcini Girone A – Terza giornata

Merlese-San Leonardo 0-7

Gottasecca-Speb 0-7

Pro Paschese-Duseu 7-0

Ricca-Don Dagnino 7-3

Classifica: San Leonardo e Pro Paschese 3; Speb e Don Dagnino 2; Merlese e Ricca 1; Gottasecca e Duseu 0.

Pulcini Girone B – Recupero seconda giornata

San Biagio-Augusto Manzo 7-0

Terza giornata

Monastero Dronero A-Augusto Manzo rinviata a mercoledì 27 maggio ore 18

Albese-Monastero Dronero B 4-7

Cortemilia-San Biagio 7-0 forfait

Mercoledì 20 maggio ore 19

a Ceva: Ceva-Canalese

Classifica: Monastero Dronero A, Monastero Dronero B e Albese 2; San Biagio, Ceva, Canalese e Cortemilia 1; Augusto Manzo 0.