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Serie a1

Pallanuoto: la Rari Nantes Savona inizia i playoff nel migliore dei modi

La squadra allenata da Alberto Angelini si è imposta col risultato di 18 a 8

BPM Savona Vs Pro Recco
Foto d'archivio

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con l’Iren Genova Quinto, nella piscina Zanelli di Savona, l’incontro valevole per la Gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A1 2025/2026. 18 a 8 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Migliori marcatori dell’incontro con 3 reti ciascuno Occhione e Leinweber, 2 reti per Rocchi, Damonte, Figlioli e Guidi, una rete ciascuno per Bruni, Gullotta Cora e Bragantini.
Da segnalare che nelle fila savonesi erano assenti per infortunio Condemi e Marini.

Afferma l’allenatore savonese, Alberto Angelini: “Mercoledì si partirà dallo 0 a 0. Questa partita non conta niente come risultato, come idea di gioco sì. Abbiamo capito come far male al Quinto e come il Quinto può far male a noi. Oppure come i cali di concentrazione possono farci molto male come è successo nel primo tempo dove abbiamo preso due gol su due nostri assist sbagliati. Questa è la dimostrazione che l’attenzione deve essere sempre massima altrimenti diventano partite scivolose e troppo emotive. Noi non dobbiamo mai giocare sull’emotività, invece dobbiamo essere razionali ed esprimere il nostro gioco che, come abbiamo visto oggi in certe fasi, può essere molto concreto e anche bello”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la Gara 2 valevole per i quarti di finale, in programma mercoledì 3 giugno nella piscina Paganuzzi di Genova sempre con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 21

Il tabellino:
BANCO BPM R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 18 – 8
Parziali: 5-3, 5-1, 3-2, 5-2
BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 2, Damonte 2, Figlioli 2, Occhione 3, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 1, Corallo, Guidi 2, Leinweber 3 (di cui 1 su rigore), Bragantini 1, Giotta Lucifero, Cora 1, Turazzini.
Allenatore Alberto Angelini.
IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J., Testa, Villa 1 (su rigore), Gambacciani N. 1, Gandolfo 1, Puccio, Nora 2, Figari 1, Massa 1, Aicardi 1, Pistaffa, Noli, Veklyuk, Miraldi.
Allenatore Luca Bittarello.
Arbitri: Michele Scarciolla (Matera) e Daniele Bianco (Rapallo).
Delegato Fin: Marina Valdettaro di Firenze.

Note.
Superiorità numeriche:
BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 9 + 1 rigore realizzato.
IREN GENOVA QUINTO: 2 / 12 + 1 rigore realizzato.

Usciti per 3 falli: a 5’26” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona).
Nel quarto tempo il Quinto ha sostituito in porta Nishimura con Noli.

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