Pallanuoto: la Rari Nantes Savona inizia i playoff nel migliore dei modi

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con l’Iren Genova Quinto, nella piscina Zanelli di Savona, l’incontro valevole per la Gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A1 2025/2026. 18 a 8 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Migliori marcatori dell’incontro con 3 reti ciascuno Occhione e Leinweber, 2 reti per Rocchi, Damonte, Figlioli e Guidi, una rete ciascuno per Bruni, Gullotta Cora e Bragantini.

Da segnalare che nelle fila savonesi erano assenti per infortunio Condemi e Marini.

Afferma l’allenatore savonese, Alberto Angelini: “Mercoledì si partirà dallo 0 a 0. Questa partita non conta niente come risultato, come idea di gioco sì. Abbiamo capito come far male al Quinto e come il Quinto può far male a noi. Oppure come i cali di concentrazione possono farci molto male come è successo nel primo tempo dove abbiamo preso due gol su due nostri assist sbagliati. Questa è la dimostrazione che l’attenzione deve essere sempre massima altrimenti diventano partite scivolose e troppo emotive. Noi non dobbiamo mai giocare sull’emotività, invece dobbiamo essere razionali ed esprimere il nostro gioco che, come abbiamo visto oggi in certe fasi, può essere molto concreto e anche bello”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la Gara 2 valevole per i quarti di finale, in programma mercoledì 3 giugno nella piscina Paganuzzi di Genova sempre con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 21

Il tabellino:

BANCO BPM R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 18 – 8

Parziali: 5-3, 5-1, 3-2, 5-2

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 2, Damonte 2, Figlioli 2, Occhione 3, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 1, Corallo, Guidi 2, Leinweber 3 (di cui 1 su rigore), Bragantini 1, Giotta Lucifero, Cora 1, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

IREN GENOVA QUINTO: Nishimura, Gambacciani J., Testa, Villa 1 (su rigore), Gambacciani N. 1, Gandolfo 1, Puccio, Nora 2, Figari 1, Massa 1, Aicardi 1, Pistaffa, Noli, Veklyuk, Miraldi.

Allenatore Luca Bittarello.

Arbitri: Michele Scarciolla (Matera) e Daniele Bianco (Rapallo).

Delegato Fin: Marina Valdettaro di Firenze.

Note.

Superiorità numeriche:

BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 9 + 1 rigore realizzato.

IREN GENOVA QUINTO: 2 / 12 + 1 rigore realizzato.

Usciti per 3 falli: a 5’26” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona).

Nel quarto tempo il Quinto ha sostituito in porta Nishimura con Noli.