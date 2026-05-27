Ortovero celebra le Madri Costituenti e l’80° anniversario del voto alle donne

1946–2026: l’80° anniversario dal riconoscimento alle donne del diritto di votare e di essere elette e anche il Comune di Ortovero partecipa all’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Anci Liguria, presieduta dalla sindaca di Testico Lucia Moscato, che si inserisce nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 Giugno.

È stato organizzato, infatti, un Flash Mob nei vari Comuni, in programma per la giornata di domani, giovedì 28 maggio: “Vogliamo ricordare e far conoscere maggiormente il ruolo delle 21 deputate elette per partecipare all’Assemblea Costituente: le Madri Costituenti, purtroppo ancora troppo poco conosciute” afferma la consigliera delegata alla Cultura Mariagrazia Timo, che oggi ha partecipato ad un evento-convegno promosso alla Camera dei Deputati da Zonta International Italy e da Soroptimist International d’Italia.

Al flash mob di Ortovero, oltre al sindaco Osvaldo Geddo, prenderanno parte le consigliere donne. Un’iniziativa pensata per invadere pacificamente i social network e far risuonare i nomi di chi ha fatto la storia d’Italia.

L’azione sarà amplificata sui canali social utilizzando l’hashtag ufficiale abbinato al nome di una delle donne della Costituente: #iosono e il nome madre costituente.

“Unisciti a noi per dare voce, volto e memoria alle donne che hanno costruito la nostra democrazia!”, è il messaggio lanciato per la speciale ricorrenza.

E la consigliera Timo aggiunge: “Le 21 donne dell’Assemblea Costituente misero a frutto la loro competenza e visione sul futuro fissando chiari paletti o principi guida (di cui abbiamo beneficiato purtroppo con troppa poca e sempre minore consapevolezza) sulla struttura formale e sostanziale di una società fondata sull’uguaglianza, sul rispetto della dignità, sulle pari opportunità per tutti gli individui senza alcuna distinzione, in ogni nucleo sociale, a cominciare da quello famigliare”.

“Un dovere, quindi, ricordare il loro contributo alla vita concreta della Repubblica e della Democrazia” conclude la consigliera Timo.