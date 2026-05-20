Ortovero accoglie il Giro d’Italia con una Maglia Rosa gigante

Ortovero. La comunità di Ortovero accoglierà il Giro d’Italia con una maglia rosa gigante nel piazzale della Cooperativa Viticoltori Ingauni, realizzata dall’ASD Circolo Sportivo Ortovero grazie all’opera minuziosa della locale Pro Loco.
Le scuole Sandro Pertini di Ortovero saranno sul percorso di gara con gli alunni più grandi, presenti con gadget preparati per il passaggio della Carovana Rosa. Cresce l’entusiasmo per l’atteso evento sportivo.
Come amarcord, è stato ricordato un Giro d’Italia degli anni ’50 con un traguardo volante che metteva in palio una damigiana di vino Pigato, vinta dal corridore Antonio Bevilacqua.
Così, in occasione dell’arrivo dei corridori, sarà in bella vista anche una bottiglia gigante di vino Pigato, sempre con la collaborazione della Pro Loco ortoverese, protagonista dell’annuale sagra dedicata all’eccellenza vinicola del territorio.