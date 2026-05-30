Operazione nazionale della Polizia di Stato contro spaccio e porto abusivo d’armi: nel savonese 4 arresti e 14 denunce

Savona. Quattro persone arrestate per spaccio e altre 14 denunciate in stato di libertà per gli stessi reati, oltre al sequestro di circa 200 grammi di sostanza stupefacente, 6 coltelli ed una pistola a salve. E’ il bilancio dell’attività svolta in provincia di Savona dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività, conclusasi ieri, ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori.

L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1.335 soggetti, di cui 31 minorenni, e 2.358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 chili di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numerose munizioni.

Nel video, il resoconto di Ugo Armano, dirigente di Polizia di Stato-SCO

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Nella nostra provincia, come detto, attraverso servizi mirati nelle zone maggiormente sensibili per reati in materia di stupefacenti, l’operazione ha portato all’arresto di 4 persone per spaccio ed alla denuncia in stato di libertà, per i medesimi reati, di altre 14, oltre al sequestro di circa 200 grammi di sostanza stupefacente, 6 coltelli ed una pistola a salve. Le persone controllate in provincia sono state 5.934.