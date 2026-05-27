Cantieri Aurelia Bis, Ugl Savona: “Preoccupati per le tempistiche. Servono garanzie per la sicurezza e la stabilità dei lavoratori”

Savona. “Il raddoppio e la messa in sicurezza della tratta dell’Aurelia Bis rappresentano un’opera fondamentale e non più rimandabile per lo sviluppo infrastrutturale ed economico della nostra provincia. Tuttavia, l’attuale gestione dei cantieri e le continue incertezze sul cronoprogramma stanno generando forti criticità che non possiamo più ignorare”. Così Ugl Savona in una nota.

La segreteria provinciale della Ugl di Savona, per voce del segretario Dario Cigliutti, esprime “profonda preoccupazione sia per i continui ritardi nel completamento dell’opera, sia per le pesanti ripercussioni che questa situazione sta avendo (e rischia di avere in futuro) sulla forza lavoro impiegata”.

​”Le infrastrutture servono al territorio, ma non possono essere realizzate a discapito della certezza occupazionale e della serenità dei lavoratori – dichiara Dario Cigliutti – I continui stop-and-go dei cantieri e l’allungamento indefinito delle tempistiche creano un clima di forte instabilità per le maestranze e per le ditte in appalto e subappalto.”

​L’UGL Savona evidenzia “tre criticità principali che richiedono un intervento immediato da parte degli organi competenti e degli enti appaltanti:

– incertezza occupazionale: i ritardi e le modifiche in corso d’opera rischiano di tradursi in ammortizzatori sociali o, peggio, in tagli al personale. I lavoratori hanno diritto a prospettive certe e contratti stabili;

– sicurezza e carichi di lavoro: la fretta di recuperare il tempo perduto non deve mai andare a discapito della sicurezza sul lavoro. Vigileremo con la massima fermezza affinché i ritmi di produzione rispettino i turni di riposo e tutti gli standard di sicurezza nei cantieri;

– impatto sul territorio e logistica: il blocco prolungato della viabilità non danneggia solo i residenti, ma penalizza quotidianamente centinaia di lavoratori pendolari e l’autotrasporto, congestionando un nodo vitale per l’economia savonese”.

“​Chiediamo con urgenza l’apertura di un tavolo di confronto con la stazione appaltante, le istituzioni locali e le aziende coinvolte per avere un quadro chiaro e definitivo sul piano industriale dei lavori e sul mantenimento dei livelli occupazionali. ​Ugl Savona rimarrà in prima linea, pronta a mettere in atto ogni azione sindacale necessaria a tutela dei diritti, del salario e della sicurezza di ogni singolo lavoratore della filiera”.