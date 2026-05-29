Savona. “La nave ONG Ocean Viking è giunta al porto di Savona nella serata del 28 maggio con a bordo 68 migranti. Un altro sbarco, e fa sensazione il fragoroso silenzio di tutte le forze politiche, soprattutto quelle che brandiscono il randello della remigrazione stando attualmente al governo di Roma e di Regione Liguria. Stavamo per dire di Genova, che sarebbe più corretto, forse per questo il porto più gettonato attualmente è Savona”. Lo fa sapere, in una nota, Patto per il Nord direttivo provinciale.

“Come sempre chiacchiere, chiacchiere per carpire voti (per questo forse l’affluenza è nuovamente calata nell’ultima tornata di amministrative), e quando si deve fare qualcosa di concreto silenzio assordante e proposte poche – sottolineano -. Molti di coloro che sbarcheranno a Savona andranno ad ingrossare le fila di sbandati, senza tetto e di chi aggredisce i cittadini che così perdono un diritto fondamentale: la libertà. E magari anche di terroristi islamici pronti a colpire”.

“Patto per il Nord propone linea ferma e dura nei confronti di chi non ha un lavoro, una dimora e vive di espedienti. Vada rimandato a casa chi delinque, chi insulta la polizia vada in galera… e ci resti. Qualche ministro la smetta di chiacchierare, i cittadini sono stanchi di promesse ed esigono fatti”, concludono.