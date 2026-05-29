Nuovo piano sociosanitario, protesta bipartisan dei sindaci: Anci Liguria boccia la riforma Bucci

Liguria. Una riunione tesa, quella della conferenza dei sindaci di Anci Liguria, con una lettera sottoscritta da 56 sindaci della Liguria e letta in aula dal primo cittadino di Fontanigorda, Bruno Franceschi che obbliga a uno stop il percorso del Piano socio-sanitario integrato della Regione Liguria.

Nel documento, letto nel corso della conferenza a cui hanno partecipato oltre 200 persone in presenza o da remoto, si contesta un ‘repentino mutamento dello scenario appena definito’ con la legge regionale 18/2025, paventando il rischio di ‘un allontanamento decisionale dei Comuni, specie quelli più piccoli’ a favore di strutture centralizzate come consorzi o aree vaste, con conseguente aumento dei costi e perdita di controllo del territorio.

I sindaci quindi, hanno chiesto un percorso di riflessione e confronto. Per questo è stata rinviata la designazione dei membri della conferenza dei sindaci Ats. L’assessore Massimo Nicolò ha respinto le accuse di imposizioni dall’alto pur esprimendo parziale stupore per le critiche sull’unificazione delle deleghe a sanità e sociale: “Oggi in Assemblea di Anci abbiamo presentato il Piano Socio Sanitario Integrato, che fa parte della riforma sanitaria presentata il primo gennaio e che sarà il documento strategico di programmazione per il prossimo quinquennio. È un Piano che rappresenta una rivoluzione rispetto a quelli precedenti, perché per la prima volta avremo una vera integrazione tra il sanitario, il sociosanitario e il sociale. Abbiamo confermato la massima attenzione al territorio e ai piccoli Comuni: saremo presenti in modo capillare e il più vicino possibile ai cittadini per risolvere non solo le problematiche sanitarie, ma anche quelle sociali. Il Piano viene centrato proprio su tutti i percorsi di vita del cittadino: dal momento in cui nasce, a quando cresce, fino alla fase dell’invecchiamento. Per ognuno di questi momenti il Piano dedica delle parti molto dettagliate sui percorsi di cura”.

“Su ogni pagina delle 200 del documento c’è scritto ‘bozza’ in filigrana e questa vuole essere una proposta aperta ad ogni possibile modificazione. Se vogliamo viaggiare su due mondi paralleli, sanità e sociale, che si incrociano raramente, è una scelta che dovrete fare voi sindaci. Noi offriamo una proposta comunitaria. Se c’è l’esigenza di rinviare l’insediamento formale della conferenza per approfondire, lo facciamo senza problemi” conclude l’assessore.

Tra i firmatari della lettera anche diversi sindaci di centrodestra, a sottolineare la posizione bipartisan dei primi cittadini. “Le riforme non devono essere mai strumentalizzate perché toccano la vita delle persone − ha detto il presidente regionale di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini (nel video) − chi fa il sindaco rappresenta tutti i cittadini, i problemi non hanno colore politico. C’è stata una richiesta di riflessione sul numero dei distretti che l’assessore ha accettato. Mi sembra un buon metodo democratico per dialogare”.

Il percorso prevede ora un congelamento temporaneo dei passaggi formali della riforma. “La costituzione della Conferenza dei sindaci è un atto dovuto per legge e si svolgerà prossimamente — dichiara il direttore di Anci Liguria, Pierluigi Vinai — come associazione dei comuni inizieremo subito una serie di incontri territoriali per approfondire in maniera adeguata i contenuti del Piano socio-sanitario”.

Le reazioni politiche

“Bucci si fermi e ascolti chi ogni giorno vive i problemi dei cittadini e lavora per risolverli. Pensa davvero che una riforma di questa portata possa essere approvata senza aprire un tavolo con i sindaci? In questo caso non c’è colore politico che tenga: serve fermarsi e ripartire da un percorso condiviso”, dichiarano in una nota congiunta Davide Natale, segretario Pd Liguria e Armando Sanna capogruppo del Pd in Regione.

“Gli incontri tra i sindaci − aggiungono − hanno evidenziato come le preoccupazioni siano trasversali. Molti amministratori di centrodestra, che hanno come priorità la tutela delle proprie comunità, hanno evidenziato dubbi e criticità molto concrete sull’applicazione della riforma. Oggi assistiamo a una presa di posizione netta che trova espressione nella lettera già sottoscritta da decine di sindaci e alla quale continuano ad aggiungersi nuove adesioni. Quando anche tanti amministratori appartenenti all’area politica che sostiene Bucci chiedono di fermarsi e aprire una discussione vera, significa che il problema non è l’opposizione ma il metodo scelto dalla Regione. Non si possono riscrivere l’organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari e il ruolo dei Comuni senza un reale coinvolgimento dei territori. Il fallimento della proposta di Bucci è confermato anche dal fatto che la conferenza dei sindaci dell’Azienda Tutela della Salute Liguria è saltata perché non ci sono le condizioni per poterla tenere. I sindaci di fatto sbugiardano Bucci e la sua giunta. Come Partito Democratico e come Gruppo consiliare regionale abbiamo già avviato un confronto con i nostri amministratori per costruire proposte che aiutino davvero i territori e rafforzino i servizi di prossimità. È questo il metodo che dovrebbe seguire anche la Regione: ascoltare chi conosce i bisogni delle comunità e costruire insieme un progetto che risponda alle diverse esigenze della Liguria, anziché imporre dall’alto scelte destinate a incidere profondamente sulla vita dei cittadini. La riforma sociale fa acqua da tutte le parti”.

Gli altri temi all’ordine del giorno

I sindaci e gli amministratori hanno approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2025 e il Bilancio di missione 2025. Voto favorevole ad alcune modifiche allo statuto e al regolamento di organizzazione e di contabilità di Anci Liguria. È stato fatto un focus sullo stato dell’arte del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), analizzando le criticità e le risposte per l’attuazione dei progetti sul territorio, e della nuova programmazione dei progetti europei, confermando il ruolo fondamentale di Anci per intercettare risorse e sostenere la crescita e l’innovazione delle comunità locali.

“L’approvazione all’unanimità dei bilanci dimostra la grande compattezza e la sinergia dei Comuni liguri all’interno di Anci – sostiene il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini – Oggi stiamo affrontando sfide decisive per il futuro delle nostre comunità: da un lato la gestione e l’attuazione dei progetti del PNRR, fondamentali per intercettare risorse e far crescere l’economia reale del territorio; dall’altro, l’avvio del confronto sulla bozza del nuovo Piano Socio Sanitario Integrato Regionale”.

“Per la prima volta si punta a una reale integrazione tra sanità e sociale, con un’attenzione capillare che deve saper tutelare le esigenze di tutti i cittadini, a partire dai piccoli Comuni”.