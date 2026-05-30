  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dialogo

Nuovo piano sociosanitario, Ats Liguria: “Parte il confronto con i sindaci”

Vinai: “Decideremo insieme ascoltando la voce dei territori”

anci liguria sanità

Liguria. “Sul nuovo Piano socio-sanitario c’è una richiesta di approfondimento da parte dei sindaci, i quali vorrebbero che i centri decisionali restassero vicini alle comunità. Come Ats Liguria – spiega il direttore socio sanitario Pierluigi Vinai – andremo nei singoli territori e negli Ambiti attuali per ragionare, in maniera sinergica e condivisa, con gli amministratori sui contenuti del Piano regionale”.

“Decideremo insieme, con una buona partecipazione ed ascoltando la voce dei territori, come e dove disegnare i nuovi Ambiti e Distretti, garantendo un’uniformità regionale attraverso una negoziazione adeguata” aggiunge Vinai.

“Il nuovo Piano, infatti, punta a una profonda riorganizzazione dei servizi, con una forte integrazione tra l’aspetto prettamente sanitario e quello sociale, e una rinnovata attenzione alla capillarità sul territorio, in particolar modo nei piccoli comuni” conclude.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.