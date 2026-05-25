Nuoto, torna il Meeting “Città di Loano”: tre giorni di gare dal 12 al 14 giugno

Loano si prepara ad accogliere il grande nuoto con il 25° Meeting Nazionale “Città di Loano – Memorial Emanuele Cerruti”, appuntamento ormai consolidato nel calendario natatorio nazionale che, come sempre, promette spettacolo, partecipazione e alto livello tecnico. La manifestazione è in programma dal 12 al 14 giugno presso il PalaGarassini di via Matteotti.

La manifestazione, organizzata dalla Doria Nuoto Loano, è riservata agli atleti tesserati FIN e coinvolgerà le categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, richiamando partecipanti da tutta Italia per tre giorni di competizioni.

L’impianto che ospiterà l’evento dispone di una vasca scoperta da 50 metri a 8 corsie, acqua climatizzata e sistema di cronometraggio automatico. Sarà inoltre disponibile una vasca interna da 25 metri per il riscaldamento.

Il programma gare è articolato su più sessioni distribuite nelle tre giornate, con batterie e finali dedicate alle diverse categorie e specialità, dalle gare sprint alle distanze più lunghe, includendo anche staffette.

Le competizioni prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, per poi proseguire sabato e domenica con sessioni mattutine e pomeridiane.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31 maggio. È prevista una quota di partecipazione per atleta e per gara, con un numero massimo di iscrizioni consentite per ciascun partecipante. Gli organizzatori si riservano la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento del limite massimo.

Previsti riconoscimenti per i migliori risultati: saranno premiati i primi tre classificati di ogni finale e i migliori atleti per categoria, sulla base dei punteggi ottenuti. Premi speciali saranno assegnati anche alle società.

Per l’occasione sono state attivate convenzioni con strutture alberghiere e ristorative del territorio, per agevolare la permanenza di atleti, tecnici e accompagnatori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite email all’indirizzo meeting@dorianuotoloano.com o telefonicamente al numero indicato nella locandina ufficiale.