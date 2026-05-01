Notte Fucsia a Pietra, “Alassio Pet Lover”, Mercato Riviera delle Palme a Ceriale e “Festival Zerodiciannove”: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Proseguono la Festa della Torta Ligure e il Mercato Sapori di Liguria a Loano, ma arrivano anche tanti altri nuovi eventi per un weekend che si preannuncia ricchissimo di appuntamenti. Per gli amanti degli animali ad Alassio c’è la nuova edizione di Pet Lover, manifestazione interamente dedicata agli amici a quattrozampe. A Savona debutta il festival Zerodiciannove, mentre ad Albenga c’è la mostra d’arte “Illuminiamo Piazza Grande. Da non perdere a Pietra Ligure la Notte Fucsia e a Ceriale un nuovo appuntamento con il Mercato Riviera delle Palme. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.

A PIETRA SI BALLA CON LA NOTTE FUCSIA

Arriva la prima edizione della Notte Fucsia di Pietra Ligure! Sabato 2 maggio segna l’inizio della stagione dei grandi eventi pietresi. Le vie e le piazze del centro si accendono di energia e colore per una serata indimenticabile: maxi DJ set, live band e musica travolgente. In Piazza San Nicolò Special Guest: Le Donatella con un imperdibile DJ set, street food e percorsi gastronomici per tutti i gusti, shopping sotto le stelle. Emozioni, divertimento e una grande folla pronta a far festa, per una notte unica… tutta da condividere!

Sarà la prima delle Tre grandi notti pietresi. Tre date. Tre atmosfere. Un’unica, gigantesca festa. Un nuovo entusiasmante format dedicato al divertimento “diffuso”, dalla primavera all’autunno. Quando cala il sole, la città cambia volto. Le vie e le piazze del centro storico si riempiono di luci, la musica inizia a vibrare nell’aria e migliaia di persone si ritrovano nel cuore di Pietra Ligure per vivere notti che restano nella memoria.

Dj set, spettacoli, street food, shopping, animazione e una grande folla pronta a divertirsi fino a tardi. Energia, giovani, musica e libertà: tutto in una sola notte.

NOTTE FUCSIA – 2 MAGGIO

La stagione delle grandi feste inizia con un’esplosione di colore ed energia. Il centro si accende di fucsia tra musica, dj set, spettacoli e negozi aperti. L’atmosfera è quella delle prime notti d’estate: leggera, travolgente, piena di vita.

Qui il programma completo dell’evento

TORNA ALASSIO PET LOVER

Sabato 2 maggio ad Alassio torna un’intera giornata incentrata sul mondo pet. Come da tradizione, infatti, il primo sabato di maggio – a partire dalle ore 11 – Piazza Partigiani si animerà con tanti stand a tema e un ricco programma di esperienze pensate per i piccoli amici pelosi e per i loro padroni.

Con la partecipazione di numerose realtà del settore (da educatori ad associazioni, passando per ENPA e reparti cinofili di Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco), “Alassio Pet Lover” si conferma un appuntamento fisso per tutti gli amanti degli animali, rivelandosi una festa collettiva di grande valore e di sano intrattenimento.

Percorsi motori e sensoriali, dimostrazioni, ritratti e fotografie professionali, attività in acqua, camminate di gruppo, sfilate amatoriali e tanti gazebi con prodotti per il tuo cane o il tuo gatto: tutto questo, dal mattino fino alla sera, di fronte a un palco suggestivo – con ledwall e musica a volume soft – che si trova a un solo passo dal mare.

L’evento, inserito all’interno di un ciclo di appuntamenti ideato per celebrare il rapporto tra Alassio e gli Inglesi, è totalmente gratuito, aperto a tutti, e in questa edizione dedicherà un’attenzione particolare alla razza canina dei Golden Retriever: gli organizzatori invitano tutti coloro che ne hanno almeno uno in casa a prendere parte a quello che si prospetta un raduno unico nel suo genere!

Patrocinata dal Comune e supportata da Monge, la manifestazione di sabato 2 maggio rappresenta una ulteriore dimostrazione dell’impegno di una realtà a forte vocazione turistica nel diventare sempre più pet-friendly e sarà, ancora una volta, l’occasione per “educare” tutti sia al pieno rispetto degli animali e del loro benessere, sia all’attenzione verso il decoro pubblico nella gestione degli amici a 4 zampe.

Anche la presenza sul maxi schermo delle schede di tanti animali che, in canile, stanno aspettando di trovare una famiglia per la vita rappresenta la volontà condivisa di promuovere il gesto dell’adozione oltre che, ovviamente, un’opportunità importante per chi sta cercando un nuovo fedele compagno.

Il conto alla rovescia è iniziato: sarà una giornata indimenticabile, con tanti ricordi felici (e gadget) da portare a casa!

Per partecipare alle attività con prenotazione? Presentati con anticipo in piazza il giorno della manifestazione o contatta già adesso l’organizzatore su Facebook, telefonicamente/via WhatsApp (tel. 0182 190 1292) oppure via mail (info@wetype.studio).

Maggiori dettagli nel calendario di eventi cittadino.

La manifestazione è sostenuta dai seguenti partners:

Abretio Design – BookStop Alassio – Boutique del Mare – Cappa Pasticceria – Centro Tenda Alassio – CreaLab – Doggy Self – Giro Di Do – Graf – Hotel Europa & Concordia – Idea Verde – Iebole A. – Istituto Salesiani DON BOSCO Alassio – KRAKEN – La Pecora Nera – Levante Beach & Ponente Beach – Liquid Alassio – Agenzia Immobiliare Mediterranea – Ottica Ottobelli – Agriturismo Palmero – Peirano Bevande – Se dici barca – Spinnaker – Tabaccheria La 8.

In piazza:

AdottaLiguria – Associazione Amici di Padre Hermann – Associazione NOVA KRONOS Liguria – Amici della Gattoteca – A-Planet – Branco di Laura – Cani e Gatti TV Channel – Carabinieri Nucleo Cinofilo – Cultural Dog – ENPA – Frida Toelettatura – Golden alla Riscossa APS – Golden Dog Toelettatura – Guardie EcoZoofile Associazione GADIT – La Banda del Bassotto – La Spiaggia di Balto – L’Italia di Artù – Nicole Photography – Oblò – Smile Dog – Sulle Tracce di Diuk – Valeria Barbera Illustration – Protezione Civile Nucleo Cinofilo – Vigili del Fuoco Nucleo Cinofilo.

Qui il programma completo della manifestazione

A SAVONA C’E’ IL FESTIVAL ZERODICIANNOVE

Entra nel vivo la quarta edizione di Zerodiciannove – Festival delle Storie di Savona, in programma dal 2 al 5 maggio 2026 nella città della Torretta. Il programma completo prevede quattro giorni di incontri, laboratori, spettacoli e momenti di formazione diffusi in tutta la città, pensati per accompagnare bambini e bambine, ragazzi e ragazze in un viaggio tra linguaggi, relazioni e immaginazione.

Zerodiciannove

Promosso dal Comune di Savona – Città che legge – e organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona ETS, Zerodiciannove si conferma un progetto culturale unico nel suo genere, capace di costruire un percorso verticale di educazione alla lettura da 0 a 19 anni, coinvolgendo scuole, biblioteche, librerie, associazioni e famiglie. Il tema 2026, dedicato alle Rotte (Interiori) invita a esplorare il mondo emotivo e relazionale delle nuove generazioni, attraverso linguaggi diversi che diventano strumenti per leggere sé stessi e gli altri.

Un programma ricco tra incontri pubblici, laboratori, conferenze e spettacoli.

Ad aprire il festival, sabato 2 maggio a partire dalle ore 15, sarà una grande festa in piazza aperta a tutta la città, pensata come momento inaugurale partecipato e inclusivo. Organizzato grazie alla collaborazione con Stabilo, l’evento è rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e famiglie e trasforma lo spazio pubblico in luogo di incontro e condivisione, tra attività, narrazioni e momenti di intrattenimento, guidati da alcuni degli ospiti dell’edizione 2026 del festival: Francesco Chiacchio, Giulia Pastorino, Sergio Olivotti e Cristina Portolano.

Piazza Sisto IV, cuore della città, diventa così una gigantesca tela tutta da immaginare. Oltre allo spazio per le attività, sarà allestito uno speciale Corner Book dove acquistare e farsi autografare i libri degli ospiti del festival. Lo spazio è gestito dalle Librerie Coop di Savona, in collaborazione con le altre librerie della città, che durante i giorni del festival allestiranno i loro spazi per l’occasione.

Il programma 2026 si sviluppa poi in un calendario fitto di appuntamenti diffusi, che coinvolgono scuole, musei, biblioteche e spazi culturali del territorio.

Qui il programma completo dell’evento

PROSEGUE L’EDIZIONE 2026 DI FIOR D’ALBENGA

Grande entusiasmo per la 23esima edizione di “Fior d’Albenga” che quest’anno ha scelto come tema: “Il gioco fiorisce. Dai spazio alla tua immaginazione”.

Sono sette le realtà che hanno partecipato al bando per la realizzazione delle aiuole che fino al 3 maggio trasformeranno Albenga in un grande giardino e in uno spazio ludico a cielo aperto.

Aiuole tematiche: Scuola dell’Infanzia San Clemente – Il gioco non ha età (Piazza Rossi); Comune di Andora – Il gioco dell’oca (Piazza IV Novembre); E.L.F.O. – Ingaunopoli (Piazza San Domenico); McDonald’s – Il gioco dell’ape (Piazza del Popolo); Istituto Agrario Aicardi – Campana e altri giochi (Piazza Trincheri); Caritas Diocesana – Fior di enigmistica (Piazza dei Leoni); Altopia APS – Facciamo finta che… (Piazza San Francesco)

Come da tradizione, le aiuole di Largo Doria e di Piazza San Michele saranno realizzate dall’Associazione Fior d’Albenga e avranno come tema “Costruzioni e mattoncini”. La seconda aiuola di Piazza San Michele sarà invece curata dal Comune di Diano Marina nell’ambito dell’evento “Aromatica”.

Qui il programma completo della manifestazione

SAPORI DI LIGURIA E FESTA DELLA TORTA LIGURE A LOANO

La Festa della Torta Ligure, manifestazione che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, situata sul Lungomare Garassini a Loano con l’edizione 2026 raggiunge la ventesima edizione e rappresenta un appuntamento ormai consolidato e atteso, volto a valorizzare i piatti tipici della cucina locale Ligure.

Nel corso delle tre giornate, la Festa della Torta Ligure offrirà al ai cittadini e ai tanti turisti, la possibilità di scoprire e degustare le diverse versioni della torta ligure, proposta secondo differenti ricette che mettono in risalto i prodotti locali. La più famosa è la Torta Pasqualina (la “verzina”), in cui si fondono olio d’oliva, bietole, uova e formaggio. Si potranno gustare, inoltre, la torta di carciofi di Albenga, la torta di zucchine, la torta porri e patate, la torta di erbette e riso o prosciutto e la “sardenaira” (o “pissaladiere”).

Questa varietà permetterà ai visitatori di apprezzare le sfumature gastronomiche tipiche del territorio, sottolineando l’importanza della tradizione culinaria ligure.

La manifestazione si configura come un’occasione unica per celebrare la cultura gastronomica locale, favorendo la conoscenza delle ricette tradizionali e la valorizzazione dei prodotti caratteristici della Liguria.

La Festa della Torta Ligure si conferma così come un appuntamento di rilievo, capace di coinvolgere residenti e visitatori in un percorso di gusto e tradizione.

In concomitanza con la festa della Torta Ligure ci sarà anche l’evento Sapori d’Italia 2026 – Mercatino delle eccellenza alimentari Italiane – che si propone di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, promuovendo la cultura del buon cibo e delle tradizioni locali.

Durante le tre giornate, il lungomare di Loano ospiterà una selezione di prodotti tipici liguri. I visitatori potranno degustare e acquistare olio, olive, formaggi, ortaggi, piante aromatiche, basilico, miele, aglio, prodotti sott’olio, focaccia ligure, vino e dolci tradizionali. Questa varietà di prodotti rappresenta la ricchezza della gastronomia locale, espressione autentica della Liguria.

Novità dell’Edizione 2026

Per la prima volta, la manifestazione ospiterà anche eccellenze provenienti da altre regioni italiane. Questa apertura ha l’obiettivo di celebrare il valore e la tradizione del cibo italiano nel suo insieme. La manifestazione si configura così come un omaggio alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, sottolineando l’importanza della varietà e della qualità dei prodotti nazionali.

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20.

Qui il programma completo delle mostre

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A CERIALE

La sesta tappa del tour 2026 del Mercato Riviera delle Palme domenica 3 maggio riporta a Ceriale con i migliori ambulanti della Liguria.

Il lungomare Diaz dalle 8 alle 19.30 sarà animato da tantissimi banchi con un vasto assortimento delle novità e delle nuove collezioni con prodotti di qualità. Un’occasione per trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui le informazioni sull’evento

GIORGIO CONTE AL TEATRO AMBRA DI ALBENGA

Sabato 2 maggio alle ore 17 il Teatro Ambra di Albenga ospiterà un evento musicale di rara bellezza. Aspettando la Fionda dei Fieui di caruggi salirà sul palco Giorgio Conte, artista e chansonnier straordinario. Ha compiuto 85 anni il 23 aprile, ma non ha intenzione di smettere. Anzi ha in cantiere un nuovo disco con musicisti del calibro di Lucio Fabbri e Massimo Germini. “La musica di oggi non mi piace molto – sussurra con sottile ironia – e noi vecchi cantautori dobbiamo resistere anche se siamo una razza in via di estinzione”.

Lo stile di Giorgio Conte è unico e sa cantare la vita quotidiana con malinconica allegria. Schietto e concreto come la campagna dell’astigiano dove vive, nel 2022 ha ricevuto il Premio Tenco alla carriera. E’ diventato amico di Albenga grazie ai Fieui di caruggi: “Li ho incontrati per caso nel lontano 2016 in un’osteria di Rocchetta Tanaro ed è stato amore a prima vista. E da allora non perdiamo occasione per ritrovarci. Mi hanno conquistato con la loro semplicità e anche con l’innato spirito monello da cui sono animati, nonostante la loro età si avvicini molto alla mia. Anzi magari proprio per questo!”. Sabato 2 maggio sarà accompagnato da due suoi fedelissimi: Bati Bertolio alla fisarmonica e al vibrandoneon, strumento insolito e curioso, e Alberto Parone alla batteria e al basso vocale, cioè alla chitarra basso…a voce.

I posti del Teatro Ambra sono esauriti da tempo, ma i Fieui di caruggi alimentano le speranze di chi non è riuscito a prenotare: “Solitamente si registra qualche defezione per imprevisti dell’ultimo momento, perciò conviene sempre provare”. Le offerte raccolte per il Concertissimo di Giorgio Conte, unite a una somma raccolta da Giuseppe Di Maria, ciclista albenganese, durante la pedalata a scopo benefico Albenga-Villalba, contribuiranno ad aiutare alcune realtà presenti sul territorio albenganese che si occupano di persone fragili e deboli: Centro di salute mentale, Casa Adso, UILDM, RSA Domenico Trincheri, Un passo alla volta, P.A Croce Bianca, Fondazione Uniti per Paolo. “Un modo -sottolineano i Fieui di caruggi- per ringraziare chi impegna tempo ed energie nell’aiuto al prossimo e per fare loro sentire la vicinanza della nostra Comunità”.

Qui i dettagli sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.