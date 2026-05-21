New Basket ABC Ponente, l’Under 13 femminile è campione regionale

Alassio. Campionesse liguri dopo anno da imbattute in Liguria, con 18 partite vinte e ben diciannove ragazze del 2013 e 2014 impegnate provenienti dai settori giovanili di Alassio, Le Torri, Borghetto e Olimpia.

Con l’onere e l’onore di rappresentare la Liguria le ponentine affrontano gli spareggi con due regioni che non hanno bisogno di presentazioni per dimensioni e cultura cestistica: Lombardia e Piemonte.

“In Lombardia andiamo a Costa Masnaga contro una squadra e un settore giovanile che non ha bisogno di presentazioni visti gli innumerevoli titoli nazionali conquistati: Iniziamo un po’ intimorite ma pian piano ci adeguiamo al loro ritmo cedendo alle forti lombarde ma con una bella prestazione”.

Ad Alassio arriva a far visita alle ponentine Eridania Torino e la partita è quella decisiva per l’accesso alla Finali Nazionali, ne passano due su tre di questo mini girone. “Iniziamo con tanti errori, dimostriamo carattere e recuperiamo ma l’ultimo minuto è decisivo, le Piemontesi si dimostrano più fredde e in un incontro equilibrato hanno la meglio”.

“Abbiamo onorato il titolo ligure al meglio e pur se resterà un po di rammarico per non essere arrivati alle finali nazionali ci resta la consapevolezza di essere al livello delle migliori. Questo gruppo ha un enorme potenziale, le ragazze in futuro potranno togliersi ancora tante soddisfazioni e ora ci godiamo il fatto di essere, per la seconda volta consecutiva, campionesse liguri WNBA Under 13 femminile”.

I risulatti:

COSTA MASNAGA 95 – PONENTE 50

PONENTE 53 – ERIDANIA TORINO 57