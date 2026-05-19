Monitoraggio emissioni Sarpom a Quiliano, Fersini: “Rafforzare il progetto cittadini-sentinelle”

Quiliano. Il consigliere comunale di minoranza Rodolfo Fersini all’attacco dell’amministrazione comunale sulla campagna per il monitoraggio del disturbo olfattivo nell’area circostante allo stabilimento Sarpom a Quiliano, iniziativa nata in seguito a numerose segnalazioni di aria maleodorante da parte di cittadini che abitano nelle zone limitrofe al sito industriale.

Il progetto prevede l’utilizzo di cittadini “Sentinelle” che, individuate sulla base di una loro volontaria richiesta, si prendono l’impegno di segnalare i disturbi olfattivi. Nel contempo ASL, ARPAL e Provincia interverranno con misure dedicate alle emissioni.

“Nel corso della riunione abbiamo appreso che la campagna di reclutamento delle “sentinelle” si sarebbe conclusa il giorno dopo della riunione pubblica e cioè il giorno 8 maggio e che dietro alla richiesta dei comitati di borgata di avere un margine di tempo superiore e sufficiente per l’acquisizione delle domande dei cittadini, l’Amministrazione ha consentito la proroga dei termini per un tempo limitato” spiega l’esponente di minoranza consiliare.

“Alla verifica del perimetro preso in considerazione, delle vie e dei civici interessati, rileviamo parti di vie importanti e circa 400 civici interessati di cui molti, ancora oggi, non sanno nulla della campagna indetta. Da quanto abbiamo appreso è solo grazie al passa parola dei comitati di borgata ed alle notizie riportate sul sito web del Comune che i cittadini hanno avuto le informazioni necessarie”.

“Difficile credere che solo e semplicemente con gli strumenti utilizzati l’Amministrazione potesse pensare di raggiungere gli ambiziosi target di partecipazione che una indagine così importante richiederebbe, secondo noi si sarebbe dovuto aggiungere qualcosa di più incisivo, capillare e personale”.

E Fersini, capogruppo di “Futura Quiliano”, aggiunge: “Trattandosi di una materia così importante come quella della salute dei cittadini e poiché le statistiche sono valide quanto più numerose e certificate sono le segnalazioni, ci saremmo aspettati un cassettinaggio nei civici interessati magari con una lettera dell’amministrazione che invitasse ad aderire al progetto”.

“Temiamo che, considerata l’entità dei numeri in gioco, la scelta delle “sentinelle” possa risultare irrilevante o non significativa: a fronte di circa un migliaio o più di cittadini interessati, le adesioni registrate ad oggi sono una cinquantina circa. Riteniamo che tale scarsa partecipazione dia dovuta alla inadeguatezza dell’informazione fornita dall’amministrazione” conclude.